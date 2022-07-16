نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث كود فري فاير غير مستعمل من الموقع الرسمي Garena وطريقة شحن الجواهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة كود فري فاير يستخدمها لاعبين قارينا فري فاير حيث يستخدمونها لشراء مختلف العناصر القتالية في اللعبة، بالإضافة إلى الملابس والرقصات والمركبات الحديثة وغيرها من مختلف العناصر الهامة، حيث أن الشركة المنتجة للعبة تحرص من حين لآخر على تقديم العديد من الإضافات والمميزات من خلال هذه الأكواد، والذي من خلال استخدامها في اللعبة يحصل اللاعب على هذه العناصر المميزة.

كود فري فاير

تعد أكواد فري فاير عبارة عن مجموعة من الحروف والرموز والأرقام، والتي وضعتها الشركة المنتجة للعبة كدلالة على العديد من الإضافات التي قامت بتزويد لعبة فري فاير بها؛ حيث نجد أن اللاعب يمكنه بكل سهولة من خلال استخدام هذه الأكواد الحصول على الأسلحة والملابس والمعدات والرقصات، وذلك يتم بكل سهولة عن طريق استبدال هذه الأكواد بهذه العناصر.

كيفية استعمال كودات فري فاير

يهتم الكثير من اللاعبين بالتعرف على كيفية استعمال كودات فري فاير، لذا سوف نوضح لكم هذه الخطوات بكل سهولة من خلال الآتي:

يتم الدخول عبر موقع لعبة فري فاير الرسمي.

ثم يقوم اللاعب بعد ذلك بتسجيل الدخول من خلال الحساب الذي قام اللاعب بالتسجيل به.

بعد ذلك يتم كتابة الكود الخاص باللعبة.

ومن ثم يتم الضغط على أيقونة تأكيد.

بعد تنفيذ الخطوات السابقة بشكل صحيح يتم الحصول على المكافأة التي يقدمها لك هذا الكود.

أكواد Free Fire جديدة 2022

إليكم أحدث أكواد Free Fire التي يبحث عنها العديد من اللاعبين، وهي كما يلي:

كود فري فاير إلغاء الحظر: HGKASSLUEPVS.

بينما كود صندوق لوت سلاح ببغاء استوائي: 4EUWRCXKPLV8.

وكود فري فاير للحصول على مكافئة العشوائية: FBSH-ARE1–0RBU5.

كود الجواهر : YAPQSSRUEYVD.

كذلك كود Free Fire أكاديمية المتمردين: KPHU7KHDRLKW.

كود فري فاير لوت سلاح سيد العقول: RP4TXG29EXSJ.

طريقة شحن جواهر فري فاير

يمكنك شحن جواهر فري فاير بكل سهولة عبر الموقع الرسمي للعبة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

يقوم اللاعب بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي للعبة فري فاير.

يتم اختيار شحن جواهر فري فاير.

يقوم اللاعب بإدخال بيانات الحساب، وهي كالآتي:

اسم المستخدم. كلمة المرور. رقم الجوال. الدولة المقيم بها اللاعب.