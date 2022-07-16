سعر ومواصفات شيفروليه ترافرس موديل 2022

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 يوليو 2022 08:22 مساءً - تحرص العديد من الشركات الكبرى المصنعة للسيارات على تقديم موديلات جديدة مخصصة للعائلات لكي تتناسب مع رحلات السفر الطويلة والشاقة، بفضل تمزها باتساع حجمها وعدد مقاعدها بالإضافة لتميزها بتقنيات ووسائل ترفيهه عديدة تسهل عملية الانتظار طويلا داخل السيارة.

وتتميز المقصورة الداخلية لسيارة شيفروليه ترافرس موديل 2022 بالهدوء التام، ويمكن أن تضع نحو 6 حقائب سفر خلف الصف الثالث، وعند طي مساحة المقاعد في الخلف، تحصل على مساحة الأمتعة الأفضل في فئتها بسعة 2,781 لتر مع حيز التخزين المخفي الذي يقع أسفل أرضية حيز الأمتعة، مع العلم أنّ عملية التحميل تصبح سهلة للغاية مع إمكانية فتح الباب الخلفي بتحريك القدم ودون إشغال اليدين بشيء سوى نقل الأمتعة داخل السيارة، وتتسع داخلية شيفروليه ترافرس لتسع 7 أو 8 ركاب، والأهم أن الصف الثالث يلائم الأشخاص البالغين متوسطي الحجم، وتوفرها بالعديد من الفئات يقدم الكثير من الخيارات للمشتري.

يتواجد في سيارة شيفروليه ترافرس موديل 2022 منافذ USB بشكل عملي في صفوف المقاعد الثلاثة، وتتميز السيارة بنظام معلومات وترفيه سهل الاستخدام سريع الاستجابة مع رسومات ملونة على شاشة 8 بوصة تعمل باللمس مع دعم الاقتران بالهاتف المحمول عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ويتكامل النظام مع نظام الصوت الراقي من بوز مع 10 سماعات.

تعتمد سيارة شيفروليه ترافرس على محرك بنزين قوي V6 سداسي الاسطوانات، سعة 3.6 لتر، يولد قوة 310 حصان، وعزم 361 نيوتن متر، يتصل مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات يغير التروس بخفة واستجابة سريعة، ويتمتع بكفاءة استهلاك وقود 11.8 كم/لتر مع الدفع الأمامي و 11.2 كم/لتر مع الدفع الرباعي. وهي أرقام رائعة بالنسبة لحجم السيارة.

وتعد شيفروليه ترافرس واحدة من أسرع السيارات في فئة السيارات العائلية مع زمن تسارع من 0 حتى 96 كيلومتر في الساعة، كما تتمتع ترافرس بميزة إيقاف التشغيل التلقائي سلسة للغاية.

تقدم سيارة شيفروليه ترافرس في السعودية بعدة فئات، تختلف في التجهيزات وجاءت كالآتي

شيفروليه ترافرس LS بسعر 153,000 ريال.

شيفروليه ترافرس LT بسعر 167,000 ريال.

شيفروليه ترافرس LT جلد بسعر 175,700 ريال.

شيفروليه ترافرس RSبسعر 192,000 ريال.

شيفروليه ترافرس High Country بسعر 213,000 ريال.