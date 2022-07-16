لعبة ببجي صينيه وتشغيلها علي أجهزة الاندرويد والايفون PUBG Mobile Chinese

خطوات الحصول علي لعبة ببجي صينيه وطريقة فتحها ولعبها علي الهاتف فلعبة ببجي الصينية هي لعبة ملكية أطلقتها الشركة المنتجة من اجل الدخول في السوق الآسيوي للعب، وهذه النسخة تعد من النسخ المفضلة لدى الكثير من اللاعبين ومحبي PUBG Mobile، وما تعمل عليه من تنافس شرس بين الخصوم في جزيرة مهجورة وتختلف النسخة الصينية في اللعب عن طريق عدد 100 من اللاعبين وبذلك فإنها تعمل على زيادة كفاءة اللاعب في اللعب.

لعبة ببجي صينيه

تتطلب النسخة الصينية من لعبة ببجي عند تشغيلها على الجوال نظام تشغيل اندرويد 4.4 او اكثر، وتدخل هذه اللعبة ضمن فئة العاب الحركة والحرب الذي يفضلها الكثير من محبي العاب الباتل واللعب الإلكتروني حول العالم، وتخدم هذه اللعبة PUBG Mobile Chinese لاعبي المنطقة الأسيوية بالكامل، بالإضافة الى ما تحمله من مميزات تزيد من قوة اللاعب وما يعتمد عليه في اللعب الاحترافي.

ببجي الصينية القديمة

تحتوي ببجي الصينية على مجموعة من المداخلات التي تجعل منها واحدة من الألعاب المفضلة.

الصينية على مجموعة من المداخلات التي تجعل منها واحدة من الألعاب المفضلة. وذلك لدى الكثير من الراغبين في التميز الاحترافي في العاب القتل.

حيث تمد اللعبة اللاعب بعدد من المركبات السريعة التي تعمل في صدد التمكين من الهروب.

ومن ثم الانتقال الأسرع بين المخابئ من اجل الاختباء عن أعين الأعداء.

حيث تعمل اللعبة على تمكينك كلاعب محترف من القضاء على كافة الموجودين معك على الجزيرة.

ببجي الصينية من متجر بلاي

يمكن تشغيل وفتح اللعبة الصينية ببجي وذلك عن طريق جوجل تطبيقات الألعاب.

حيث تضاف اللعبة الى مجموعة النسخ المختلفة التي أصدرتها الشركة من ببجي الكورية و ببجي موبايل لايت .

و . والتي تسهل فتحها على الأجهزة الضعيفة لما لها من حجم صغير.

وأيضا تتميز اللعبة الصينية بما تحتوي عليه من مركبات متطورة.

ومن ثم ما تملكه من إصلاح ما كان في LAG بالإضافة الى ما تعمل عليه من تمكين اللاعب من تغيير الطقس من ممطر وجاف في اي مرحلة.

تشغيل ببجي الصينية للايفون

تعتمد ببجي الصينية على تشغيلها من خلال محركات البحث التي تتمثل في جوجل بلاي بالنسبة الى نظام الاندرويد، واب استور للايفون، وتختص هذه اللعبة بدولة الصين وتحتوى على عدد كبير من المتشابهات بينها وبين ببجي الأصلية، بالرغم من وجود اختلافات تجعلها أوسع مجالات في اللعب اذا تعتمد على عدد 100 من اللاعبين.