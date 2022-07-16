نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Infinix note 12 pro هاتف انفينكس الأقوي | أهم مميزات وعيوب الهاتف في المقال التالي

Infinix note 12 pro هاتف جديد ينضم إلي مجموعة هواتف شركة انفينكس الذكية لعام 2022. حيث أعلنت الشركة منذ أيام عن إطلاق مجموعة جديدة من هواتفها ضمن عائلة الـNote 12 والتي تم الإعلان عنها من قبل. فقدمت الشركة حديثاً هاتفين وهما : Infinix note 12 5G ، و Infinix note 12 pro الأقوي في السلسلة. يعتبر الهاتفين استكمالاً لتلك العائلة والتي شملت هواتف مثل: Infinix note 12 G96 ، Infinix note 12 G88 ، و Infinix note 12 vip. يقدم الهاتف مجموعة مميزة من المواصفات والمميزات الداخلية والتي تنافس في أسواق الهواتف الذكية هواتف الشركات الأخري. فالهاتف يأتي مع معالج من شركة ميديا تيك مع دعم لشبكات الجيل الخامس. بالإضافة إلي شاشة AMOLED مع بطارية 5000 مللي أمبير. بالإضافة إلي نظام كاميرات جديد مع كاميرا بدقة 108 ميجا بكسل. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Infinix note 12 pro الجديد من شركة انفينكس. مواصفات هاتف Infinix note 12 pro : ‌يتوفر الهاتف بوزن يقدر بحوالي 188 جراماً.‌

يأتي أيضاً بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate بالكامل في ظهر الهاتف ، مع وجود إطار بلاستيكي حول جسم الهاتف.‌

بالكامل في ظهر الهاتف ، مع وجود إطار بلاستيكي حول جسم الهاتف.‌ أيضاً الهاتف يدعم تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌ كما يتوفر بإمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة ، وذلك لتوافر المدخل الإضافي الخاص بكارت الميموري.‌

وكما الحال في نسخة الهاتف الأخري لم تعلن الشركة عن مقاومة الهاتف للغبار أو رذاذ الماء.‌

يأتي الهاتف مع شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.7 إنش ، تتوفر بجودة FHD+ مع دقة بكسلات 1080×2400 بكسل.‌

بحجم 6.7 إنش ، تتوفر بجودة مع دقة بكسلات بكسل.‌ أيضاً مع معدل كثافة بكسلات 393 بكسل لكل إنش.‌

كما تأتي الشاشة مع أبعاد عرض 20:9 ، للاستمتاع بالالعاب ومشاهدة الفيديوهات.‌

تأتي شاشة الهاتف أيضاً مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3 ، لتوفير الحماية من الكسور أو الخدش.‌

، لتوفير الحماية من الكسور أو الخدش.‌ هاتف Infinix note 12 pro متوفر مع واجهة مستخدم جديدة وخاصة من انفينكس وهي XOS 10.6 ، والتي تأتي مبنية علي نظام تشغيل Android 12 من شركة Google.‌

متوفر مع واجهة مستخدم جديدة وخاصة من انفينكس وهي ، والتي تأتي مبنية علي نظام تشغيل من شركة كما يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة Media-Tek وهو MediaTek Dimensity 810 ، والذي يتوفر بدقة تصنيع 6 نانو متر.‌

وهو ، والذي يتوفر بدقة تصنيع 6 نانو متر.‌ يعمل المعالج بنواتين من نوع Cortex-A76 ، مع تردد يصل إلي حوالي 2.4 جيجا هيرتز.‌

، مع تردد يصل إلي حوالي 2.4 جيجا هيرتز.‌ بالإضافة إلي وجود ستة أنوية آخري من نوع Cortex-A55 ، إلا أنها تعمل بتردد أقل يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌

، إلا أنها تعمل بتردد أقل يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌ أما عن معالج الرسوميات فيأتي من شركة ARM ومن نوع Mali-G57 MC2 .‌

ومن نوع .‌ وبالنسبة لسعة التخزين فالهاتف متوفر في إصدار وحيد فقط من مساحة التخزين المتاحة ويأتي كالآتي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام.‌

كذلك يتوفر مع ذاكرة تخزين من نوع UFS 2.1 السريع. كاميرا هاتف Infinix note 12 pro : ‌يأتي الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، مع وجود فلاش ليد ثنائي ودعم التصوير بجودة 2K.‌

كما يوجد في ظهر الهاتف أيضاً ثلاثة كاميرات خلفية : الأساسية تأتي بدقة 108 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، وتتوفر بدعم خاصية الـPDAF.‌

الكاميرا الثانية تأتي للتصوير الماكرو Macro بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

وأخيراً كاميرا ثالثة وأخيرة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً ، وتستخدم تلك في العزل وتصوير البورترية.‌

كما تتوفر كاميرات الهاتف بدعم خاصية الـHDR مع تصوير الـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد رباعي بجانب الكاميرات.‌

مع تصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد رباعي بجانب الكاميرات.‌ أيضاً الهاتف متوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ2K مع دقة 1440 بكسل وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسل وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌ وكذلك التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل وذلك بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية أيضاً. مواصفات أخري للهاتف : ‌يأتي هاتف Infinix note 12 pro مع سماعات خارجية ثنائية من نوع Stereo Speakers ، توفر أصوات واضحة وعالية.‌

مع سماعات خارجية ثنائية من نوع ، توفر أصوات واضحة وعالية.‌ كما يتوفر أيضاً مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

وكما الحال في النسخة السابقة لا يأتي الهاتف بدعم خاصية الـNFC.‌

ولا يدعم أيضاً شبكات الراديو FM.‌

بصمة الاصبع الموجودة في الهاتف تأتي في الجانب مدمجة مع زر الباور ، مع دعم خاصية Face Unlock لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌

لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌ يتوفر الهاتف بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، والجيروسكوب أيضاً.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير من نوع Li-Poly ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 33 وات.‌

مللي أمبير من نوع ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات.‌ مدخل الشحن المتوفر بالهاتف يأتي أيضاً من النوع السريع Type C 2.1 ، مع دعم خاصية OTG.‌

، مع دعم خاصية أخيراً الهاتف متوفر في اختيارين فقط من الألوان المتاحة وهما كالآتي : الأبيض ، والأسود. سعر هاتف Infinix note 12 pro : ‌227 دولار لنسخة الهاتف الوحيدة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 4260 جنية مصري. عمر شويل - جدة Infinix note 12 pro هاتف انفينكس الأقوي | أهم مميزات وعيوب الهاتف - ثقفني

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