إطلاق Grand Theft Auto 6 بالموعد المنتظر وجديد لعبة Grand Theft Auto 6

عمر شويل - جدة إطلاق Grand Theft Auto 6 وعدد أبطال داخل جاتا 6 الجديدة بتداول المعلومات أن . طريقة تحميل Grand Theft Auto 6 الأصلية ستحتوي علي 6 أبطال ويسيطر علي الأحداث . بطل واحد يدعي اسمه ريكارود كما أن Grand Theft Auto 6 هناك بعض المعلومات المتداولة عن تاريخ إصدارها . وفقاً لما جاء من المبرمج مايكل باتشر وتصريحاته عن إصدار GTA 6 الجديدة من روك ستار . كما أن التحديثات التي تمت علي نسخة GTA Vice City هي التي ستخرج بها شكل GTA 6 المنتظرة . كذلك مرتباً للعبة الجديدة أنها ستتوسع في تحديثاتها المستقبلية وتتغير مع مرور الوقت . كما أن أحداث جراند ثفت أوتو 6 الجديدة وفقاً للمعلومات المتداولة ستكون داخل ولاية ميامي الأمريكية . وعبر السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنتعرف علي المزيد عن نسخة GTA 6 الجديدة .

عند إطلاق Grand Theft Auto 6 سيتاح داخلها طريقة اللعب بالأدوار حيث سيتم إضافة خوادم خاصة باللعب . في النسخة الجديدة عبر تلك الخوادم سيتاح آليات لعب الأدوار المتقدمة في الحياة الواقعية . في GTA 6 . كما سيكون لعب الأدوار بتقنية أكثر تقدماً يميز النسخة عن باقي نسخ جراند ثفت أوتو كذلك ستكون طريقة . تثبيت لعبة Grand Theft Auto 6 داخلها البطل لنيكو بيليك سيكون له دور أساسي في GTA 6 . كما سيكون بجواره البطل تريفورد فيليبس وهو من مواليد عام 1968 وهو من ضمن الشخصيات السبعة داخل اللعبة . ويمكن عبر خيار C بقوائم اللعبة جعله البطل الرئيسي كما أن هناك ثلاث أشخاص . قابلة للعب بشكل فريد بجانب البطل كذلك بجانب وضع خريطة كبيرة عند تحميل Grand Theft Auto 6 للاندرويد . تسمح لكافة اللاعبين لعب العديد من المغامرات المتعددة بفضل تلك المساحة . وعبر السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي ما هي المدينة التي ستعتمد عليها GTA 6 الجديدة .

ستتميز طريقة تحميل Grand Theft Auto 6 للاندرويد بأحداث أساسية داخل ولاية شيكاغو الأمريكية . كما ستتميز النسخة بأشكال متعددة في العديد من المدن الأمريكية المختلفة . حيث سيتم المزج بين نسخة Liberity City بولاية نيويورك كذلك بجانب نسخ أخري ستكون أحداثها . في ولاية سان أندرياس خاصة بلعبة Grand Theft Auto: San Andreas وأحداثها في ولاية ميامي . كما هناك أحداث أخري منفصلة ستكون داخل ولاية كالفورنيا مع ولاية لوس سان توس . وعبر السطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” سنعرض جزء مما سيضاف في Grand Theft Auto 6 .

عندما يتم إطلاق Grand Theft Auto 6 يمكنك بعد تثبيتها علي هاتفك أن تتحكم في من سيكون بطل المغامرات . من الأشخاص المتعددة داخل النسخة الجديدة يمكنك تحديد بطلاً واحداً كما يمكنك عبر قوائم لعبة . جراند ثفت أوتو 6 الجديدة إضافة المزيد من العمق الضبابي الخاص بحركة اللعب . والتحكم في الأسلحة المستخدمة ومتي يتم استخدامها كل ذلك عبر قائمة داخل اللعبة وهي . قائمة Aim Down Sights أما فيما يخص كيف يتم تحميل Grand Theft Auto 6 للاندرويد سنعرضه بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة

طريقة تحميل Grand Theft Auto 6 الأصلية تحصل عليها عبر أي متجر رسمي معتمد لشركة روك ستار وذلك عبر الآتي :-

We’d like to take this opportunity to thank the Rockstar Games community for their unmatched enthusiasm and support, and provide the latest on what’s to come this summer and beyond: https://t.co/z7X9X94Fwj pic.twitter.com/UXNBTFw57v

حتي الآن لم يتم التصريح بشكل رسمي من شركة روك ستار عن موعد طرح و تحميل Grand Theft Auto 6 للاندرويد . عبر المتاجر الرسمية المعتمدة ولكن هناك بعض المعلومات المتداولة علي مواقع البحث المتعددة . حيث هناك تصريح منسوب إلي خبير شركة Rock Star وهو TEZ 2 . بأن موعد إطلاق Grand Theft Auto 6 علي المتجر سيكون في عام 2023 . أو إلي أقصي تقدير في عام 2024 القادم .

Utilize your Arcade property (or get one for 40% off this week) to case The Diamond Casino & Resort’s vault for an increased chance of snagging Diamonds.

Plus, help Agatha Baker and earn triple rewards for Casino Work, and more this week in GTA Online: https://t.co/w1iMaczWoy pic.twitter.com/RXwT0jy7nN

