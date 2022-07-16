نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التردد الجديد لقناه اون تايم سبورت 1 و 2 و3 بعد التحديث الجديد يوليو 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التردد الجديد لقناه اون تايم سبورت 1 و 2 و3 بعد التحديث الجديد يوليو 2022 الذي تم منذ ساعات قليل مع أول أيام الشهر الميلادي الجديد، بعد أن أكدت الإدارة عن بدء تحديث تردد سلسلة قنواتها الثلاث on time Sports، حيث يعد التحديث الجديد للقناة ملئ بالمفاجأة المميزة مثل الجودة العالية والمظهر الجيد للقناة التي أصبحت الترند رقم واحد في مصر منذ ظهر اليوم وحتي الثامنة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، أي قبل دقائق قليلة من انطلاق أقوي مباريات الدوري المصري الممتاز الأهلي وبيراميدز.

حيث تقام مساء اليوم على قنوات أون تايم سبورت الرياضية مجموعة من المباريات الهامة، تتمثل في الساعة السادسة والنصف مباراة الزمالك وغزل المحلة والتي تذاع على قناة on time sports 2، فيما يتم إذاعة مباراة الأهلي و بيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، وسط حشد جماهيري لا يتجاوز 5000 مشجع لكل فريق.

التردد الجديد لقناه اون تايم سبورت 1 و 2 و3 بعد تحديثات يوليو 2022

يستقبل المشاهدين الكرام التردد الجديد لقنوات أون تايم سبورت مع بدء انطلاق مباراة الأهلي ضد بيراميدز اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، حيث تعد الأهمية الكبيرة للمباراة الفريقين بالنسبة إلي بيراميدز هي محاولة تحسين ترتيب فريقة في الدوري المصري الممتاز بعد النتائج السلبية، وتعويض الخروج الأفريقي ضد الرجاء البيضاوي المغربي منذ عدة أيام.

تعد أهمية المباراة التي تذاع على قنوات اون تايم بالنسبة الأهلي فهي مباراة يخشي الأهلي منها كثيرا، حيث أن فوز الأهلي بهذه المباراة يقربه خطوة نحو القمة، الجدير بالذكر فإن حالة فوز الأهلي في المباريات المقبلة المؤجلة تصعد به منفرداً في جدول القمة، لهذا فإن للمباراة أهمية كبيرة جماهيرية أيضاً، فإن معظم الجماهير المصرية الزملكاوي والاهلاوي ينتظر هذه المباراة نظرا وإن للمباراة أهمية أخري بسبب العديد الكبير من النجوم في الفريقين.

ملخص مباراة الأهلي وبيراميدز علي أون تايم سبورت الماضية

تحديث: استطاع نادي بيراميدز الحصول علي نقطة مهمة من فريق الأهلي المصري بعد مباراة عصيبة شهدت حالة طرد إلي اللاعب محمود دونجا لا عب خط وسط نادي بيراميدز، كما شهدت حصول النادي الأهلي علي ركلة جزاء وقام بتنفيذها علي معلول وأضاعها، تقدم بيراميدز في بداية الشوط الأول بهدف ولم يفرح كثيرا حتي تعادل الأهلي بعدها بدقائق، ثم استطاع الأهلي أحراز الهدف الثاني ثم في نهاية المباراة استطاع بيراميذز أن يدرك هدف التعادل من خطا فادح لحارس الأهلي محمد الشناوي.

الطريقة الصحيحة لاستقبال تردد قنوات On Time Sports

اذا كنت تريد مشاهدة On time Sports فما عليك إلا وان تقوم بتنزيل التردد الجديد كالتالي:

التردد 11681 القناة أون تايم سبورت معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6

أما إذا كنت ترغب في متابعة المبارايات المذاعة على قناة on time Sports 2 فما عليك إلا وان تقوم بتحميل التردد الجديد كالآتي:

القمر الصناعي نايل سات الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 التردد 10852

لم يتبقى من قنوات أون تايم سبورت سوي القناة الثالثة من قنوات On Time Sports 3 احدث قنوات اون ترددها كالتالي:

نايل سات القمر الصناعي 27500 الترميز 12303 التردد الجديد أفقي الاستقطاب 5/6 معامل تصحيح الخطأ

وصلنا إلي ختام ضبط التردد الجديد لقناه اون تايم سبورت 1 و 2 و3 بعد التحديث الجديد يوليو 2022.