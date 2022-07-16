نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لملوك المغامرة.. آخر أخبار فورتنايت وأجهز للعب لو كنت قد التحدي ووريهم الاحتراف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف اليوم على آخر أخبار فورتنايت الجديدة والتي لم يصرح إلا بالقليل منها لكي تكون مفاجأة لجميع اللاعبين، فعلى كل المغرمون بلعبة Fortnite تجهيز أنفسهم لرؤية اشياء جديدة أكثر إثارة ومتعة من قبل، والتي ستغير من شكل اللعبة تماما وكأنك تلعبها لأول مرة، كل ما عليك فعله هو متابعة القراءة لمعرفة آخر التغييرات والاستعداد لرؤية شكل آخر من لعبتك المفضلة.

آخر أخبار فورتنايت

ظهرت العديد من التغييرات والتحديثات في لعبة Fortnite والتي منها تغييرات في أشكال المدن والمناطق المختلفة باللعبة، وتغييرات في اللاعبين وفي قدراتهم الاحترافية على اللعب وهكذا، وهذه التحديثات سوف تظهر في خلال هذا الشهر، ولكن إلى الآن لم تظهر أي صور من اللعبة تحتوي على هذه التحديثات.

تحديثات فورتنايت

من المعروف أن لعبة فورتنايت تعمل على استقبال العديد من شخصيات ألعاب الفيديو الأخرى، وقد صرح بعض المهتمين بأخبار اللعبة من خلال بعض المصادر أن اللعبة سوف تعمل على استقبال شخصيات من لعبة GTA وشخصية لعبة CJ.

التناغم في لعبة فورتنايت

في الفصل الثالث من اللعبة سوف تجد أنه حدث تغير وتناغم كبير بها، وذلك من خلال حدوث تغيرات في الجزيرة بأكملها، حيث أنها سوف تتحول إلى حفل كبير، كما أنك سوف تستطيع اللعب في الشلالات الكبيرة التي ستصبح موجودة في المدينة، بالإضافة إلى اللعب مع أنواع جديدة من الحيوانات، ولا يجب أن ننسى القطار السريع الذي أصبح يمكنك التنقل عليه إلى أي مكان تريده. كما سيصبح هناك مجموعة جديدة من المهمات التي ستساعدك على خوض المغامرات الممتعة والمثيرة للغاية.

وقت المرح

سوف تتمتع اللعبة بغابة كبيرة غاية في الجمال تحتوي على أنواع مختلفة من الأشجار الأرجوانية. بالإضافة إلى وجود الشلالات ونبات الفطر الممتع. بينما فيمكنك التنقل كما تشاء بداخل الكهوف والسباحة في الشلالات الرائعة. بالإضافة إلى ذلك سوف تكون اللعبة أشبه برحلة مرح ممتعة لا مثيل لها.

والآن تابع آخر أخبار فورتنايت الجديدة من خلال موقعنا واستعد لمغامرة جديدة أكثر إثارة وتشويق وأكثر تسلية. لن تشعر بالوقت وأنت أمام اخر تحديثات من اللعبة وستكون هي اللعبة المفضلة لديك. الآن نحن نرى السعادة على وجهك استعدادا لأكبر تحديثات في لعبتك المفضلة.