نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد كراميش وطيور الجنة 2022 عبر نايل سات وعرب سات وأجمل قنوات الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد كراميش وطيور الجنة 2022 من القنوات المميزة في المحتوى لصغار السن، ويعشق مشاهدتها الأطفال بكافة مراحل أعمارهم، ونظرًا لما تقدمه من أغاني لطيفة وتعليمية في ذات الوقت، نجد أن الأم لا تخاف من مشاهدة طفلها لمثل تلك القناة، لأنها تساعد في تربيته وتكوين شخصيته بشكل أفضل.

تردد كراميش وطيور الجنة 2022

إن كنت تبحث عن تردد تلك القناة الغنائية الرائعة لطفلك، ننصحك إذًا أن تستخدم التفاصيل الآتية، كي تستطيع إضافتها إلى قائمة التلفاز لديك بنجاح:

اسم القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11603.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز 27500.

الجودة HD.

تردد قناة كراميش الجديدة على عرب سات

أما عن تردد كراميش على القمر الصناعي عرب سات، فهو يختلف عن نظيره النايل سات، وبيان ذلك كالآتي:

اسم القمر الصناعي عرب سات.

التردد 11390.

الاستقطاب رأسي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الجودة HD.

تردد قناة طيور الجنة 2022 على النايل سات

أما تردد طيور الجنة على النايل سات فتفاصيلها على النحو الآتي:

اسم القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11393.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز 27500.

الجودة HD.

مميزات قناة كراميش وطيور الجنة

أما عن المميزات التي تدفع الأمهات لتحويل عرض التلفاز عليها ليشاهدها الأطفال فهي كالتالي:

تعمل هذه القنوات طوال ساعات اليوم دون أن يتوقف عرضها.

يتم تقديم محتوى أخلاقي هادف في صورة غنائية محببة للأطفال.

الأغاني يقدمها أطفال من سن أطفالنا، وهذا يشجع الطفل على التعبير عن موهبته خاصةً إن كان يحب الغناء، وحباه الله بصوت جميل.

تشجع طيور الجنة وكراميش على منح الأطفال أغاني جميلة يمكنهم تردديها، ليبتعدوا

عن ترديد الأغاني المبتذلة كالمهرجانات وما يشابهها في المحتوى الهابط.

بالإضافة إلى تعليم الطفل كثير من السلوكيات الجيدة، وكيفية التعامل الصحيح مع الآخرين خاصةً الكبار.

بعد أن عرضنا تردد كراميش وطيور الجنة 2022 نتمنى للأطفال مشاهدة ممتعة، ونرجو أن تحرص الأم على تخصيص وقت معين للطفل لمشاهدة التلفاز، ومنعه من الجلوس أمامه فترات طويلة، على أن تشاركه بعض النشاطات التعليمية الجيدة بدلًا من مشاهدة الكرتون وبرامج الأطفال طوال الوقت.