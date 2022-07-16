نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشهر الألعاب الإلكترونية كيفية تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو Grand theft auto آخر إصدار في المقال التالي
تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو هذه اللعبة من أشهر الألعاب الإلكترونية المحببة لدى الكثير من اللاعبين، حيث أنها لاقت إقبالا كبيرا من خلال اللاعبين من جميع الفئات العمرية، وفي فترة قصيرة من انطلاق هذه اللعبة حازت على إعجاب الكثير من مستخدمي الألعاب الإلكترونية، وتعتبر هذه اللعبة من الألعاب التي تخلق روح المرح والتشويق والتحدي، لذلك كل من يقبل عليها يقضي الكثير من الوقت دون أن يشعر، كما أنه من مميزات هذه اللعبة يتم اللعب فيها مع أصدقاء من جميع أنحاء العالم، ومن خلال مقالنا هذا نقدم لكم طريقة تثبيت هذه اللعبة.
تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو
عند تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو بطريقة آمنة بعيدا عن المواقع الاحتيالية التي ظهرت مؤخرا؛ حيث أن من خلالها يتم سرقة حسابك الخاص في اللعبة والبيانات الخاصة لديك على الهاتف، والطريقة الآمنة هى كالآتي:
- يجب التأكد من أن الجهاز الخاص بك متصل بشبكة إنترنت قوية.
- يتم تسجيل الدخول إلى متجر التطبيقات جوجل بلاي الخاص بنظام الأندرويد.
- كتابة اسم اللعبة جراند ثيفت أوتو في مربع البحث.
- ثم بعد ذلك يتم الضغط على كلمة بحث.
- ومن ثم يظهر لديك مجموعة من النتائج للعبة يتم اختيار آخر إصدار للعبة، ثم الضغط على كلمة تثبيت اللعبة.
- بعد ذلك يتم تحميل اللعبة ويتم تثبيتها على الهاتف الخاص بك.
- بعد ذلك يتم الدخول إلى اللعبة من خلال الحساب الخاص بك على الفيس، ومن ثم يتم اختيار بعض الأصدقاء والاستمتاع باللعبة.
طريقة تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو على الكمبيوتر
عند تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو على جهاز الكمبيوتر يجب عليك اتباع الخطوات التالية:
- يجب أولا التأكد من أن جهاز الكمبيوتر متصل بالانترنت.
- تسجيل الدخول إلى الموقع الخاص باللعبة وعمل حساب شخصي للاعب جديد، وذلك حتى يصل للموقع الرسمي الخاص باللعبة.
- كتابة اسم اللعبة في مربع البحث ثم الضغط علي كلمة بحث.
- نقوم باختيار الأيقونة الخاصة باللعبة ثم نقوم بالتثبيت.
- ثم يتم الدخول إلى اللعبة بحساب الفيس بوك الخاص بك ومتابعة اللعبة لنجاح.
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