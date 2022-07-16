جوال iphone 14 2022 الجديد أهم مميزاته ومواصفاته والموعد المتوقع لأطلاقة بالأسواق

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عمر شويل - جدة جوال iphone 14 2022 الجديد ، جميع المعلومات حول هاتف ايفون 14 الجديد الذي سوف يتم إصداره من قبل شركة ابل العالمية خلال الأيام القادمة ،تابع لتتعرف علي المزيد.

مميزات جوال iphone 14 نسخة 2022

يتميز هاتف Apple iPhone 14 بأول مستشعر كاميرا بدقة 48 ميجابكسل يمكنه تسجيل مقاطع فيديو بدقة 8 كيلو بايت بطريقة سلسة. قامت العلامة التجارية بدمج نظام التشغيل iOS v14 إلى جانب الميزات الرئيسية مثل مقاومة الغبار ومقاومة الماء. كما هو الحال دائمًا ، يحصل المشترون على تكوين قوي للمعالج ، مما يضمن تجربة عمل خالية من التأخير. ومع ذلك ، تبلغ مساحة التخزين الداخلية 64 جيجابايت فقط ، كما أن طاقة البطارية متوسطة جدًا.

العرض والكاميرا

يحصل Apple iPhone 14 على شاشة OLED محمية مقاس 6.7 بوصة بدقة 1284 × 2778 بكسل. تتميز شاشة الهاتف الذكي الخالية من الحواف أيضًا بكثافة بكسل تبلغ 457 بكسل لكل بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

يتميز الجهاز بتكوين كاميرا مزدوجة على وجهه الخلفي بما في ذلك كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل. OIS ، ضبط تلقائي للصورة ، فلاش LED مزدوج ، تكبير رقمي ، وضع HDR ، فلاش تلقائي ، اكتشاف الوجه ، تصوير مستمر ، تسجيل فيديو 8K هي بعض ميزات الكاميرا الخلفية المتاحة. توجد عدسة أساسية بدقة 13 ميجابكسل مزودة بفلاش Retina في المقدمة.التكوين والبطارية.

تسريبات مواصفات هاتف iphone 14

تم تكوين Apple iPhone 14 بمعالج Hexa-Core (ثنائي النواة ، 3.1 جيجا هرتز ، Firestorm + Quad-core ، 1.8 جيجا هرتز ، Icestorm) مدعوم بمعالج Apple M14 motion. يعرض الجهاز أيضًا مجموعة شرائح Apple A14 Bionic بحجم 5 نانومتر والتي تجمع بين ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت ووحدة معالجة رسومات (GPU) من Apple ، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة.

يتم وضع بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للاستبدال بسعة 3815 مللي أمبير داخل جهاز iPhone ، وهي متوافقة مع تقنية الشحن السريع والشحن اللاسلكي أيضًا.

إعداد كاميرا مزدوجة في الخلف ، كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل مع فلاش ريتينا ، مجموعة شرائح Apple A14 Bionic ، ذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت ، بطارية 3815 مللي أمبير في الساعة مع نظام شحن سريع ، نظام التشغيل iOS v14 ، مقاوم للماء ، ومقاوم للغبار ،احترس من قيود على تمديد التخزين: لا راديو FM.