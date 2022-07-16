iPhone 14: شائعات عن موعد إطلاقه وأخبار الأسعار والمواصفات والتسريبات

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عمر شويل - جدة iPhone 14: شائعات عن موعد إطلاقه ،هناك الكثير من الشائعات المنتشرة علي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ، حول موعد نزول هاتف ايفون 14 والأسعار المتوقعه له ،كل هذا وأكثر من المعلومات سوف يتم عرضة من خلال هذا المقال تابعوا.

iPhone 14: شائعات عن موعد إطلاقه

من المحتمل أننا الآن على بعد شهرين فقط من إطلاق iPhone 14 ، وهناك الكثير من الشائعات التي يجب استيعابها. لم تؤكد شركة Apple رسميًا وجود هاتفها الذكي التالي ، لكن الإنترنت مليء بشائعات iPhone 14 والحديث عن “إعادة تصميم كاملة”.

أخبار الأسعار والمواصفات والتسريبات

يعتقد Ming-Chi Kuo ، كبير المحللين في شركة Apple ، أن تشكيلة iPhone 14 ستضم أربعة أجهزة بما في ذلك طرازي Pro تم ترقيتهما ، بينما تشير South China Morning Post إلى أن إنتاج iPhone 14 على وشك الزيادة.

نحن معجبون جدًا بـ iPhone 13 ، لذلك نتوقع أشياء رائعة من iPhone 14. لا سيما بالنظر إلى أن الميزانية iPhone SE (2022) تتساوى مع iPhone 13 من حيث الأداء.

لمحة عن شائعات iPhone 14

أربعة هواتف iPhone 14

بدون شاشة بحجم 5.4 بوصة

تتميز الموديلات الاحترافية بتصميم “أقل درجة”

كاميرا رئيسية جديدة بدقة 48 ميجابكسل

السعر المبدئي: 779 جنيهًا إسترلينيًا / 799 دولارًا أمريكيًا / 1349 دولارًا أستراليًا

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مميزات جوال iphone 14 نسخة 2022

التخزين والاتصال:

يسلط Apple iPhone 14 الضوء على ذاكرة داخلية مقيدة تبلغ 64 جيجابايت. تشمل خيارات الاتصال التي يقدمها الهاتف الذكي شبكات Wi-Fi و NFC و A-GPS و Mobile Hotspot و Glonass و Bluetooth v5.2 و USB Type-C و 5G و 4G VoLTE.

لم تتنفس شركة آبل كلمة واحدة عن iPhone 14 – ناهيك عن تاريخ إصداره. ولكن نظرًا لأن Apple تكشف عادةً عن أجهزة iPhone جديدة في نفس الوقت من كل عام ، فمن المحتمل جدًا أن نرى iPhone 14 يصل في سبتمبر 2022.

كسر غطاء iPhone 13 في 14 سبتمبر 2021 ، وهو ثاني يوم ثلاثاء في الشهر. يبدو أن شركة Apple تفضل يوم الثلاثاء الأول أو الثاني من شهر سبتمبر ، مما يشير إلى أن iPhone 14 يمكن أن يظهر لأول مرة يوم الثلاثاء 6 أو الثلاثاء 13 سبتمبر 2022. وفقًا لـ iDropNews ، سيكون هذا هو الأخير.

تُعقد فعاليات Apple عادةً في مقر الشركة في Apple Park في كاليفورنيا ، وتميل إلى البدء في الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادي ، أي 6 مساءً بتوقيت غرينتش / 4 صباحًا بتوقيت شرق أستراليا.

تشير الشائعات الأخيرة بأن شركة Foxconn – مشغل أكبر مصنع iPhone في العالم – تقدم مكافآت نقدية للعاملين في خطوط التجميع تشير إلى أن iPhone 14 يمكن أن يدخل حيز الإنتاج في أقرب وقت من هذا الشهر (يوليو). مرة أخرى ، يبدو أن هذا يتناسب بشكل جيد مع جدول إطلاق Apple المشاع.