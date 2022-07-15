الدعم الفني واتساب وجميع طرق التواصل ، لم يتم تحديد رقم له لوجود أعداد كبيرة من عملاء هذه الخدمة والذي يصل إلى مليارات الأشخاص وبذلك لم يتمكن القائمين على هذه الخدمة التواصل مع هذا الكم من أعداد المشتركين فيه، ولكن يوجد طرق كثيرة يمكن استخدامها للتواصل مع الدعم الفني، وسوف نقوم اليوم من خلال هذا المقال على موقع ثقفني بالتعرف عليها.

الدعم الفني واتساب

يوجد للواتساب أكثر من خدمة ومنها التواصل بين الأشخاص ومنها استخدام تجاري ومن خلال مقالنا هذا سنقدم لكم كل ما يخص ويتعلق بكيفية التواصل مع الأشخاص مع بعضهم البعض من خلال خدمة الواتس اب بكل سهولة ويسر، والتي منها خطوات إرسال رسالة عبر الواتس آب من خلال البريد الإلكتروني

يتم الدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بصفحة الدعم للواتس آب.

اختيار أيقونة المساعدة والدعم والنقر عليها.

يوجد أمام الشخص عدد من التطبيقات ومنها: (واتس آب الشركات، واتس آب المؤسسات، بعض الأسئلة للشركات العامة، حلول واتس آب المؤسسات، العديد من أسئلة سياسة الخصوصية، العنوان الخاص بشركة واتس آب).

على الشخص القيام باختيار أيقونة تواصل معنا والنقر عليها.

النقر على أيقونة دعم تطبيق واتس آب.

سيتم انتقال الشخص تلقائيا يتم من خلالها توضح كيفية التواصل من خلال الواتس آب من خلال الهاتف الجوال الخاص بالشخص المستخدم للخدمة.

وبذلك يتمكن الشخص التواصل مع الآخرين من خلال أجهزة الهاتف الجوال من خلال خدمة تطبيق الإعدادات.

على الشخص في حالة وجود أي مشكلة ولم يتمكن من التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بالواتس آب يمكنه التواصل من خلال أجهزة الكمبيوتر.

قيام الشخص بتسجيل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالجهاز الذي يقوم باستخدامه.

يتم دخول الشخص على الصفحة الخاصة بالخدمات.

تشمل هذه الصفحة الكثير من الخدمات الإلكترونية التابعة للمنصة الخاصة بتشغيل التطبيق من خلال الأجهزة التي تدعم الآندرويد أو الآيفون أو الويب أو الويندوز أو أجهزة الكمبيوتر الأخري أو الهاتف.

خدمات الواتساب

يوجد الكثير من الخدمات التي يقدمها الواتساب لجميع الفئات في العالم، حيث يعتبر من أهم وسائل التواصل بين الناس، من أهم الخدمات التي يقدمها برنامج الواتس آب ما سوف نقدمه في السطور التالية: