نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث أنواع سيارات كيا 2022 باسعار تتناسب مع جميع الفئات في المقال التالي

عمر شويل - جدة احدث انواع سيارات كيا 2022 بأسعار تتناسب مع جميع الفئات تعتبر هذه السيارة من أكثر الماركات الشعبية في المملكة السعودية وحازت على إعجاب ملايين من المواطنين في المملكة السعودية حيث يوجد سيارات مميزة بمواصفات مميزة وبالتالي تعتبر سيارات كيا سبورتاج من السيارات الشعبية التي يوجد عليها إقبال كبير من قبل المواطنين في المملكة السعودية ويهتمون بمعرفة أسعار جميع السيارات بهذه الماركة حيث تعتبر سيارة كيا سبورتاج من السيارات المشهورة كثيراً داخل المملكة السعودية وأسعارها داخل الأسواق تبدأ من 95 , 000 ريال سعودي لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أنواع سيارات كيا بجميع أنواعها.

سيارة كيا سبورتاج 2022

هذه السيارة يوجد لها كثير من المنافسين وتتميز بمواصفات مميزة حيث يوجد فيها أربعة سلندر أما بالنسبة لعزم الدوران نيوتن 192 ويوجد فيها ناقل حركة أوتوماتيكي ويوجد فيها خمس مقاعد ونوع الوقود المستخدم بنزين وقوة الحصان تصل إلى 15.

كما تتميز هذه السيارة بوجود نظام الفرامل مانع للانغلاق وإنذار لمنع السرقة وأجهزة استشعار أمامي وخلفي ومساعد الفرامل وأحزمة أمان سعر هذه السيارة داخل الأسواق 95 . 448 ريال.

سيارات كيا بيجاس 2022

هذه السيارة من السيارات المنافسة ويوجد منها نسختين وأغلى نسخة من هذه السيارة يصل سعرها إلى أكثر من 65 ألف ريال وقوة الحصان في هذه السيارة يصل إلى 95 ويوجد فيها أربعة سلندر أما بالنسبة عزم الدوران نيوتن 132 ويوجد فيها ناقل حركة أتوماتيك ويتم استخدام البنزين والسرعة القصوى لها تصل إلى 170 كم في الساعة وساعة المحرك تصل إلى 1 . 4.

سيارة كيا سيليتوس 2022

هذه السيارة من السيارات المنافسة لأشهر السيارات منها هيونداي ونيسان كيكس وتتميز السيارة بوجود قوة الحصان تصل إلى 121 وأربعة سلندر وعزم الدوران 151 وسعة المحرك تصل إلى 1.6 ويتم استخدام البنزين لهذه السيارة كما تتميز بوجود ناقل حركة أوتوماتيكي

تتميز هذه السيارة بوجود مصابيح الفرامل وغطاء محرك السيارة أوتوماتيكي وكاشف التصادم مع وجود مثبتات في الصندوق الخلفي منبه الرياح بالإضافة إلى وجود وسادة هوائية وكاميرا خلفية مع وجود أجهزة استشعار وأماكن لتثبيت مقاعد الأطفال مع إمكانية التحكم في الجر.

كما تتميز هذه السيارة من الداخل بوجود فتحات مكيف خلفية ومقاعد قابلة للطي مقاعد قماش مع وجود قفل مركزي أما بالنسبة للمميزات الخارجية يوجد فيها غطاء عازل للأصوات والحرارة ومصابيح أمامية اوتوماتيكية.