تسريبات جديدة بالصور تكشف تصميم هاتف iPhone 14 Pro Max الخرافي

أعلنت شركة آبل عملاق تصنيع الهواتف الذكية بالولايات المتحدة الأمريكية، عن بدء الإنتاج التجريبي لهواتفها المتميزة أيفون 14، والتي من بينها هاتف iPhone 14 Pro Max، والتي من المقرر الإعلان عنها خلال شهر سبتمبر القادم، حيث ينتظر العديد من عشاق الشركة الأمريكية إصدارها الجديد المتميز في سلسلة iPhone 14 بمختلف إصدارته والتي منها هاتف أيفون 14 برو ماكس الرائع الأغلى سعراً في تلك السلسلة والذي يتميز بإمكانيات عالية.

هاتف iPhone 14 Pro Max

من جانبه أشار موقع “gsmarena” التقني أن بعض الصور المسربة الجديد قد كشفت عن تصميم هاتف أيفون برو ماكس الجديد، والذي يُعد أكبر وأغلى هاتف ضمن التشكيلة الجديدة لشركة آبل، وأظهرت الصور التي تم تسريبها أن التصميم الخلفي للهاتف الحديث يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، حيث يأتي على غرار الإصدار الحالي من هاتف آيفون 13 برو ماكس، حيث أشارت التسريبات الحديثة أن شركة آبل قد زودت طرازي برو بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، وعدد من المواصفات المميزة التي يفتقر إلها الإصدار العادي من سلسلة هواتف آيفون الجديدة.

وسوف تحصل إصدارات آيفون 14 برو على إعدادات كاميرا مقربة إلى جانب الكاميرا الرئيسية التي تم الإشارة إليها، كما ستشهد طرازات برو لهذا العام 2022 تغيرات كبيرة حيث أنها سوف تشمل هواتفها الرائدة في تلك السلسلة، حيث يعمل هاتف iPhone 14 Pro Max بمعالج Apple A16 الأحدث من شركة آبل، كما سيأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا بايت.

أما بالنسبة للشاشة فإن التسريبات قد أشارت أن هاتف أيفون 14 برو ماكس سوف يأتي بشاشة كبيرة بقياس 6.7 بوصة، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وسوف يتم استبدال النوتش إلى نوتش أصغر بفتحة مثقبة بتصميم رائع يُسمى “حبة وثقب”، وأوضحت التسريبات أن الهاتف سوف يتوفر بسعر 1199 دولار أمريكي، ومن خلال التسريبات السابقة يمكننا الإشارة غلى أن هواتف أيفون 14 القادمة وخاصة فئة برو ماكس سوف تكون بإمكانيات عالية وسوف تجذب العديد من المستخدمين إليها، ولكن نظراً لارتفاع أسعار تلك الهواتف، والتي تعتبر في فئة الهواتف الرائدة فلن يتمكن أصحاب الدخول المنخفضة من شراء ذلك الهاتف المميز.