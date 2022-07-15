نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الشارقة الرياضية 2022 على النايل سات لأهم الأحداث والمباريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الشارقة الرياضية 2022 ، تعد قناة الشارقة من أهم القنوات الرياضية التي تهتم ببث وإذاعة العديد من المباريات والأحداث الرياضية الهامة مجانًا بدون الحاجة إلى أي اشتراك، وهذا هو السبب وراء قدرتها على جذب أكبر قاعدة جماهيرية، حيث أنها تمكنت من بث العديد من الدوريات الهامة سواء العالمية أو المحلية ومن بينها الدوري البلجيكي للمحترفين، وتهدف القناة دائمًا إلى التطوير من نفسها وبث العديد من المباريات والأحداث التي تسبقها، كاستعدادات الفرق في الأمم الإفريقية والأوروبية، ومباريات الدوريات الهامة كأحداث مباريات ليفربول، لتمكن الجميع من متابعة تلك الأحداث الهامة بدون الحاجة للخروج بعيدًا.

تردد قناة الشارقة الرياضية 2022

تبث قناة الشارقة الرياضية عددًا كبير من البرامج الخاصة بالرياضة بالإضافة إلى الملخصات لأهم الأهداف بأكبر الدوريات العالمية، وكل ذلك عبر القمر الصناعي النايل سات بجودة إتش دي واس دي لتكون مناسبة لكافة أنواع الأجهزة، وهي لا تهتم بكرة القدم فقط بل تسعى لتقديم برامج متنوعة في ألعاب عديدة لتحظى بمتابعة كافة المهتمين بالرياضة في دول الخليج وخارجها وتمتد للوطن العربي أجمع، وقدمت القناة العديد من الدوريات منها الدوري الإنجليزي، الإماراتي، أبطال آسيا، وكل ذلك بالمجان بدون اشتراكات.

ويمكن استقبال تردد قناة الشارقة للرياضة من خلال إدخال التردد التالي :

التردد، 11977 أو 11012 عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح 5/6.

أو على التردد الثاني على النايل سات وهي :

التردد 11800 هرتز.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

مميزات قناة الشارقة للرياضة

تعد قناة الشارقة من أهم القنوات الرياضية المتواجدة حاليًا في الوطن العربي، نظرًا لأنها قناة مجانية بالكامل تبث برامجها للعديد من المتابعين في كافة أنحاء الوطن العربي وخاصة في مصر والإمارات والسعودية وكافة دول الخليج، وتهدف القناة دائمًا إلى بث برامجها بأفضل جودة سواء في الصوت أو الصورة، وهذا ما جعلها تغير التردد الخاص بها لتحديثه إلى تردد جديد، وهي تقدم باقة متنوعة من أروع البرامج الرياضية منها برنامج الصحافة اليوم، ملاعب الناشئة، ملاعبنا، انستا سبوت، برنامج إرادة، وغيرها، بالإضافة إلى برامج متنوعة في كرة السلة واليد.