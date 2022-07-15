“السر العتيق” خطوات تحميل تحديث ببجي موبايل الجديد pubg kr 2.1

خطوات تحميل تحديث ببجي الجديد، ينتظر العديد من عشاق لعبة ببجي تحديثاتها للقيام بتحميلها على كافة أنظمة الأندرويد والآيفون للتمتع بتنزيلها، هذه اللعبة من الألعاب القتالية التي يحرص العديد على تحميلها على الهاتف أو على جهاز الكمبيوتر، علاوة على ذلك حازت هذه اللعبة على تحميل العديد من المستخدمين وذلك فقد طرأت على اللعبة مميزات عديدة يمكنك التمتع بها عند قيامك بتحميلها على الهاتف بشكل مجاناً بدون دفع أي رسوم، كما تتوافر العديد من اللغات على هذه اللعبة التي يمكنك التمتع بالتعامل مع اللعبة وفقاً لكل مستخدم، كما يمكنك التمتع بمشاركتها مع الأصدقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما يمكنك التمتع بتحميلها والاستمتاع بكل ما هو جديد بخطوات بسيطة وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

خطوات تحميل تحديث ببجي الجديد

يمكنك وبكل سهولة تحميل تحديث لعبة ببجي وذلك من خلال الآتي:

عليك الضغط على اللعبة عبر هاتفك، ثم الضغط على إصلاح روتيني للهاتف واللعبة.

يتطلب اختيار النسخة التي ترغب فيها وفقاً لنظام الهاتف الخاص بك.

يتم الدخول على الإعدادات والسماح للمصدر غير معروف لكي يسمح لك بتحميل اللعبة.

تقوم بتثبيت اللعبة على الشاشة الرئيسية بكل سهولة.

يتم الدخول على اللعبة بشكل سهل والقيام بفتحها وتسجيل الحساب الخاص بك للقيام بلعبها والحصول على العديد من المزايا الخاصة باللعبة.

طريقة شحن شدات ببجي

يمكنك وبكل سهولة القيام بشحن اللعبة وذلك من خلال الآتي:

يتم ربط اللعبة بالحساب الخاص بك على جيميل.

تقوم بتسجيل كافة البيانات التي تتطلبها اللعبة من رقم الهاتف والدولة وكذلك اللغة التي تود التعامل بها.

يلزم عليك القيام بتحديد طريقة الشحن للحصول من خلالها على شدات اللعبة.

تقوم باختيار عدد الشدات المراد التمتع بها على اللعبة.

يتم اطلاعك على رمز تحقق يلزم كتابته لتأكيد العملية.

تقوم بالدخول على اللعبة والتمتع بكافة الشدات التي قمت بشرائها.

في الختام فقد تعرفنا على خطوات تحميل تحديث ببجي الجديد وكذلك تعرفنا على طريقة شحن شدات ببجي من خلال الهاتف وذلك بشكل سهل وسريع.