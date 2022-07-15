نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر فرى فاير 2022 من خلال ال id ومواقع أمنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فرى فاير 2022 مواقع شحن فرى فاير كثيرة ومحددة ولكن ليس كافة المواقع مجانية لذلك يبحث الكثير من مستخدمي لعبة فري فايت عن الطرق المجانية والسهلة لشحن جواهر فرى فاير، وذلك خلال موضوع اليوم سأذكر طريقة سهلة وبسيطة لشحن جواهر فرى فاير، وإذا كنت من مستخدمي ببجي، ومحبيها فعليك أن تتابع موضوع اليوم لتطلع على هذه الطريقة البسيطة والغير معروفة للكثير من الأشخاص.

طريقة شحن جواهر فرى فاير 2022 من خلال موقع شوب تو جيم

موقع شوب تو جيم من المواقع المعروفة بالتميز والصدق في شحن جواهر فرى فاير، ولكن لكي يتم شحن الجواهر فإنه عليك أن تقوم بمجموعة من الخطوات تتمثل فيما يلي:

في البداية عليك أن تقوم بالدخول على موقع شوب تو جيم shop2game .

على الجانب الأيمن من موقع شوب تو جيم عليك أن تقوم باختيار الدولة التي تنتمي إليها.

وفي هذه الخطوة سيطلب منك هذا الموقع أن تقوم بعمل تسجيل دخول من أجل أن يتحقق من هويتك، ويكون هناك العديد من طرق تسجيل الدخول سواء فيسبوك أو بالأيدي أو بأي صفحة آخرى.

عند كتابة البيانات يجب التأكد من أن جميع البيانات التي قمت بإدخالها صحيحة.

والآن يقدم لك البرنامج سؤال عليك أن تقوم بالإجابة عليه بطريقة صحيحة، وبعده سيظهر لك الطرق المخلتفة للدفع تختار منها ما ترغب فيه.

في هذه الخطة قم باختيار عدد الجواهر المناسب لك وسوف يتم شحنها في أقرب وقت وسوف يعطيك برنامج شوب تو جيم بعض الجوار كهدية.

شحن جواهر فرى فاير عبر الآي دي من خلال الفيزا

شحن جواهر فرى فاير من خلال الفيزا طريقة من أسهل الطرق حيث تتم من خلال دخول اللاعب على الموقع الرسمي للعبة، وبعدها سوف يطلب منك الموقع بعض المعلومات عن الفيزا الخاصة بك.

عليك أن تدخل هذه المعلومات وتتأكد من صحتها وبعدها تقوم بشحن الجواهر التي ترغب فيها، ولكن يستثنى من هذا الأمر الأطفال الأقل من سن 18 عام يكون الأمر صعب بعض الشيء.