نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي موبايل الجديد تعرف الآن علي اهم المميزات وكيفية الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث ببجي موبايل لديها الآن نظام صياغة جديد يمكن للاعبين استخدامه، على الرغم من أنه ربما ليس نوع نظام الصياغة الذي قد تتوقعه. يتعلق هذا كله بالشخصيات الجدية ويسمح للاعبين بوضع الجلود معًا باستخدام مواد مختلفة تمت إضافتها بالمثل في التحديث 2.1. يضيف هذا النظام أيضًا المزيد من الصناديق والموارد للتنقل من خلالها لاستخدامها، لذا كن مستعدًا للعمل على تلك لاستخدام ميزة الصياغة الجديدة.

تحديث ببجي موبايل

حيث يتكون هذا النظام الذي أطلق عليه فريق PUBG اسم “ورشة العمل” من خيارين مختلفين: الصياغة العادية والصياغة الخاصة. ستحتاج إلى صندوق Hunter’s Chest أو صندوق المحفوظات لاستخدام الورشة التي يتم شراؤها بالطبع من خلال المتجر داخل اللعبة ولفتحها، ستحتاج إلى مفتاح يمكن شراؤه أيضًا من المتجر أو الحصول عليه من خلال تجميع ثلاثة أجزاء رئيسية معًا.

مميزات تحديث ببجي

وأيضا تشكل بصمات الأقدام والقسائم والائتمانات محتوى هذه الصناديق عند استخدام نظام الصياغة العادي بينما يتم استخدام الرموز المميزة للحرفيين في صياغة خاصة. وتتمثل فائدة كل هذا في أنه يمكنك صنع العناصر التي كانت موجودة سابقًا في المتجر، أو بطاقات Survivor Passes، أو عناصر eSports التي لم يعد من الممكن الحصول عليها بموجب الاتفاقيات العادية. تسمح الصياغة الخاصة، على سبيل المقارنة، للاعبين بصنع مستحضرات تجميل جديدة، وإذا كنت لا تريد أيًا من الأصول أو الأجزاء التي حصلت عليها ، فيمكنك تفكيكها لإعادة استخدامها وتأمل الحصول على شيء تريده.

تحديث ببجي 2022

حيث يبدو الأمر معقدًا بعض الشيء، ولكن معظم أنظمة الصياغة من هذا النوع تظل حتى تدخلها وتبدأ في العمل من خلال أجزائها المختلفة. لن تثير عشوائية محتويات الصناديق أولئك الذين يشعرون بالفعل أن لديهم ما يكفي من مستحضرات التجميل للنظر إليها، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون باستمرار لإضافتها إلى مجموعتك، فإن هذا يمنحك طريقة للتغلب على الأشياء التي ربما فاتتك .