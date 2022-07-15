الحصول على gta ليبرتي سيتي ستوريز دون برامج مزعجة وشروطها

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عمر شويل - جدة الحصول على gta ليبرتي سيتي ستوريز ، منذ بداية إطلاق سلسلة ألعاب جاتا والجمهور دائماً في حالة ترقب لما هو جديد ومميز في اللعبة كما أن شركة روكستار جيمز ساهمت في تطوير اللعبة بالإضافة إلى إصدارها بشكل دوري من قِبَل المطور للعبة روكستار نورث بداية من إصدارها لألعاب الاكس بوكس والفيديو جيمز والآن ننتقل إلى الـ android لنعرف مميزات اللعبة وتطوراتها لذلك تابعونا في المقالة القادمة لمعرفة كل جديد.

الحصول على gta ليبرتي سيتي ستوريز

لعبة GTA: Liberty City Stories تعد من المشاريع الناجحة. كما أنها محبوبة من آلاف المستخدمين الذين يفضلون العالم المفتوح. والعالم المفتوح هو الذي تتجول فيه بحرية دون قيد أو شرط. كما أنها تعد طفرة في عالم الألعاب عموماً وفي سلسلة ألعاب جاتا بالأخص. حيث سيكون عليك كلاعب أن تخوض الكثير من المهام والصعوبات. والشخصية الرئيسية في اللعبة تدعى تومي فيرسياتي. وككل بطل لعبة أو فيلم فهو بالتأكيد له ماضي. وفي هذه اللعبة وبسبب ماضي البطل تنتظره مغامرات مذهلة ومثيرة. أولاً لكي يواجه أعداؤه. ثانياً لكي يكون جندي لعائلة مافيا ليون لكي يمكن الحصول على gta ليبرتي سيتي ستوريز .

بعد أن يصل توني إلى مدينة ليبرتي سيتي لزيارتها. يكتشف أن وطنه يغرق في الفساد. بقيادة مجموعة من العصابات. كما أنه يجد المدينة التي كانت مزدهرة في السابق قُسمت إلى مناطق من قِبَل المجرمين في المنطقة. وللمزيد عن شروط لعبة Grand Theft Auto: Liberty City Stories. فتابعونا في الفقرة التالية.

ما هي شروط لعبة جاتا ليبرتي سيتي ستوريز ؟

لعبة جاتا تتميز بأنها غير محدودة. كما أنها يمكن أن تتُخذ فيها القرارات بشكل مستقل غير موجه. كما أنه هناك مميزات عديدة في اللعبة سنطلعها لكم في النقاط التالية :

اللعبة بها أكثر من mode للعب حيث يمكن أن تكون عنصر مستقل أو جزء من الكل.

الحصول على gta ليبرتي سيتي ستوريز بها محتوى درامي ومواقف غير متوقعة ومثيرة.

بها محتوى درامي ومواقف غير متوقعة ومثيرة. كما أن اللعبة تتمتع برسوميات ذات أداء عالي.

اللعبة تتميز بضوابط رائعة لإعادة التوازن لألعاب اللمس.

لعبة جاتا بها خاصية حفظ السحابة عبر أنظمتها السياسية عبر Rockstar Social Club.

كيفية تحميل لعبة جاتا ليبرتي سيتي ستوريز للاندرويد

بعد أن أخبرناكم عن كيفية تحميل جاتا 5 و كيفية تحميل gta sn للاندرويد و grand theft auto vice city فسوف نطلعكم على كيفية تحميل لعبة جاتا ليبرتي سيتي ستوريز للاندرويد فتابعونا ، ولكن أولاً يجب عليك غلق بيانات الهاتف وفتح نقطة الاتصال بالواي فاي :