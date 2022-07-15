نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحديث ببجي موبايل التحديث الجديد.. تفاصيل أحدث إصدارات اللعبة 2022 في المقال التالي
كيفية تحديث ببجي الجديدة، طريقة تحديث ببجي موبايل 2022، ينتظر العديد من الأشخاص تحديث لعبة ببجي في جميع أنحاء العالم وهي تعرف باسم السر العتيق ولها اسم آخر وهو مود الفراعنة، ينزل التحديث على الموبايلات حسب نوع الموبايل، وسوف نتحدث في هذا المقال عن كيفية تحديث ببجي الجديدة، قد تم تحديثها منذ يومين فقط إصدار 2.1، سوف يتوفر التحديث علي التطبيقات المعروفة والمشهورة مثل جوجل بلاي أو بلاي ستور.
نبذة عن تحديث ببجي الجديدة لعام 2022
وضحت شركة ببجي علي صفحتها الأساسية معلومات عن تحديث لعبة ببجي كما أنها قامت بتنزيل إعلان عن التحديث قائلة قم بالاحماء للتحديث الجديد وقم بتجميع العديد من الجوائز مع فعالية صعود الأهرام، لكي يجذبوا انتباه الناس لكي يقوموا بتنزيل التحديث الخاص ب عام 2022 لإصدار 2.1 وهذا التحديث به العديد من المفاجآت والعروض الجديدة والشيقه مثل ما تعودنا عليه من شركة ببجي.
طريقة تحديث ببجي موبايل
كيفية تحديث لعبة ببجي الجديدة للإصدار 2.1 لعام 2022
سوف نعرض لكم في بعض من الخطوات عن كيفية تحديث لعبة ببجي من دون أن تواجهه صعوبة وبكل سهولة قد تتمثل الخطوات في الآتي:
- يجب على الأشخاص قبل تنزيل التحديث الجديد مسح أي تحديث قديم آخر، وذلك من خلال هاتفك قم بفتح اللعبة ثم اضغط علي كلمه إصلاح روتيني أو كلمة إصلاح شامل لتنظيف الهاتف وتنظيف اللعبة بشكل شامل.
- يوجد مشكله في تحميل التحديث الجديد عند تنزيله كل عام بالنسبة فقط لبعض اللاعبين فيجب عليهم تبديل البريد الإلكتروني الخاص بمتجر التطبيقات المتوفر في هواتفهم وأيضاً عليهم القيام بحذف ملفات اللعبة المؤقتة والملفات المؤقتة الخاصة بمتجر الألعاب لكي يستعدوا بتنزيل التحديث الجديد للعبه ببجي إصدار 2.1.
- يوجد التحديث الجديد لببجي في هواتف الأندرويد عن طريق متجر جوجل بلاي وبلاي ستور، ومتوفر أيضاً التحديث لأجهزة الأيفون في متجر آب ستور.
- يستطيعوا اللاعبين تنزيل التحديث الجديد من خلال موقع الرسميوتنويه أخيراً، كما قلنا في المقال هذا أن تحديث هذه اللعبة ينزل على الهواتف بتدريج النوع فلا تقلقوا وهذا التحديث لا يتأخر أبداً.
- حيث أن تم تنزيل التحديث الجديد لإصدار 2.1 في الساعات القليلة الماضية فيمكنكم الآن أن تستمتعوا باللعبة.
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