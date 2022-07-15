نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر جوال iPhone 14 Pro 2022 في السعودية وأهم تحسينات الكاميرا لجوال ايفون 14 برو في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر جوال iPhone 14 Pro 2022 في السعودية ، من المعتاد أن تقوم شركة ابل في خريف كل عام تصدر سلسة جديدة لجوالاتها المميزه ومن اهم الإصدارات لهذا العام هو جوال ايفون 14 برو ،ومن خلال هذه المقال سوف تتعرف علي الكثير من المعلومات حول هذا الجوال تابعوا.

سعر جوال iPhone 14 Pro 2022 في السعودية

هناك الكثير من الاقويل عن أسعار هاتف ايفون 14 برو الجديد ولكن جميعها تظل حتي الأن توقعات لان لم يصدر أي أسعار رسمية حتي الان في من المتوقع أن يكون سعر جوال ايفون 14 برو في السعودية :

من المتوقع ان يكون سعر جوال ايفون 14 برو بسعه تخزينية 256 جيجا بايت ‘بسعر 5100 ريال سعودي ، وبسعر 5700 ريال لسعه تخزينية 512 جيجا بايت.

تحسينات الكاميرا لجوال ايفون 14 برو

يمكن أن تشهد أجهزة iPhone 2022 تحسينات على الكاميرا فائقة الاتساع ، ومن المتوقع أن تقدم Apple تحسينات على العدسة المقربة والزاوية العريضة في طرازات iPhone 14 Pro. يقول المحلل في شركة Apple Ming-Chi Kuo إن شركة Apple ستعمل على ترقية الكاميرا المقربة من عدسة ذات 6 عناصر إلى عدسة مكونة من 7 عناصر.

يعتقد Kuo أيضًا أن طرازات 2022 Pro iPhone ستتميز بكاميرا عريضة 48 ميجابكسل ، والتي ستكون بمثابة تحسن كبير عن الكاميرا الحالية بدقة 12 ميجابكسل ، وقدرات تسجيل الفيديو 8K التي ستسمح بعرض مقاطع الفيديو المسجلة على iPhone على شاشة 8K أو التلفزيون لتوفير “تجربة مستخدم أفضل”.

ستتمكن الكاميرا بدقة 48 ميجابكسل التي يُشاع عن طرز iPhone 14 Pro أيضًا من التقاط صور بدقة 12 ميجابكسل ، على الأرجح من خلال عملية تُعرف باسم pixel-binning. يدمج Pixel binning البيانات من عدة وحدات بكسل أصغر حجمًا على مستشعر الصورة بالكاميرا في “بكسل فائق” واحد لتحسين حساسية الإضاءة المنخفضة.

عند استخدام هذه الميزة ، قد تتمكن طرز iPhone 14 Pro من التقاط صور كاملة بدقة 48 ميجابكسل في المواقف ذات الإضاءة الجيدة ، ولكن عندما تكون الإضاءة ضعيفة ، فإنها ستستخدم عملية تجميع وحدات البكسل للحصول على صورة عالية الجودة بدقة 12 ميجابكسل تستفيد منها. عدسة بدقة 48 ميجابكسل.

تحديثات كاميرا ايفون 14 برو الجديد

يمكن أن تحتوي الكاميرا العريضة في iPhone 14 Pro أيضًا على مستشعر أكبر بنسبة 21 في المائة مع وحدات بكسل أصغر ، مما يوفر مزيدًا من التفاصيل للصور. تأتي المعلومات من حساب Weibo لم يتم التحقق منه ، لذا يجب النظر إليها ببعض الشك.

إذا كان هذا دقيقًا ، فإن التقرير يشير إلى أن وحدات البكسل العريضة في iPhone 14 Pro ستكون أصغر ، حيث تصل إلى 1.22 ميكرومتر. يمثل هذا انخفاضًا بمقدار 0.68 ميكرومتر مقارنة بجهازي iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max. ومن المتوقع أن تزود سوني المستشعر ، وسيضم ميزة “Focus Pixels” التي قدمتها شركة Apple منذ سنوات.

يقال إن حجم مستشعر الكاميرا يبلغ 1 / 1.3 بوصة ، بزيادة قدرها 21.2 بالمائة عن مستشعر 1 / 1.65 بوصة للكاميرا العريضة على iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max. سيسمح المستشعر الأكبر للعدسة بالتقاط المزيد من الضوء ، ومن المتوقع أن ينتج عن هذا المستشعر مجموعة أكبر من الكاميرا الخلفية.

من المتوقع أن تتميز جميع طرازات iPhone 14 القادمة هذا العام بكاميرا أمامية مطورة بفتحة f / 1.9 أوسع وقدرات ضبط تلقائي للصورة. ستسمح الفتحة الأوسع بمرور المزيد من الضوء عبر العدسة للوصول إلى المستشعر للحصول على صور أكثر وضوحًا ووضوحًا وعمق مجال محسّن. ستعمل تحسينات التركيز التلقائي على تعزيز تعديلات التركيز أثناء مكالمات الفيديو.