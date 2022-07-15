تسريبات مواصفات هاتف iphone 14 pro max نسخة 2022 أهم مميزات هاتف ايفون 14 برو ماكس

تسريبات مواصفات هاتف iphone 14 pro max ، في هذه الجولة لهذه المقال لدينا جميع التفاصيل حول ما يمكن توقعه من أجهزة iPhone 14 Pro و Pro Max ، ويمكنك أيضًا الاطلاع على تقرير الشائعات الخاص بـ iPhone 14 للحصول على نظرة عامة كاملة على جميع طرز iPhone الأربعة ، بما في ذلك أكثرها بأسعار معقولة وجميع الخيارات.

تسريبات مواصفات هاتف iphone 14 pro max

من المعتاد أن في كل خريف تقدم Apple طرازات iPhone جديدة ، ولن يكون 2022 استثناءً، ولكن نتوقع أربعة أجهزة iPhone جديدة بأحجام 6.1 و 6.7 بوصة. سيكون اثنان من أجهزة iPhone هذه من الطرازين القياسيين وبأسعار معقولة ، وهما iPhone 14 و iPhone 14 Max ، في حين أن الطرازين الآخرين سيكونان من طرازات “Pro” الراقية التي يطلق عليها iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.

مميزات هاتف iphone 14 pro max 2022

كذلك هو الحال مع تشكيلة iPhone 13 Pro ، في عام 2022 ، نتوقع جهاز iPhone 14 Pro مقاس 6.1 بوصة و iPhone 14 Pro Max مقاس 6.7 بوصة. تشير الشائعات إلى أنه ستكون هناك بعض الاختلافات الرئيسية في التصميم بين طرازات iPhone 14 Pro وطرازات iPhone 14 القياسية لأن Apple تُدخل تغييرات على كاميرا Face ID.

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