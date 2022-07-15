نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات مواصفات هاتف iphone 14 pro max نسخة 2022 أهم مميزات هاتف ايفون 14 برو ماكس في المقال التالي
تسريبات مواصفات هاتف iphone 14 pro max ، في هذه الجولة لهذه المقال لدينا جميع التفاصيل حول ما يمكن توقعه من أجهزة iPhone 14 Pro و Pro Max ، ويمكنك أيضًا الاطلاع على تقرير الشائعات الخاص بـ iPhone 14 للحصول على نظرة عامة كاملة على جميع طرز iPhone الأربعة ، بما في ذلك أكثرها بأسعار معقولة وجميع الخيارات.
تسريبات مواصفات هاتف iphone 14 pro max
من المعتاد أن في كل خريف تقدم Apple طرازات iPhone جديدة ، ولن يكون 2022 استثناءً، ولكن نتوقع أربعة أجهزة iPhone جديدة بأحجام 6.1 و 6.7 بوصة. سيكون اثنان من أجهزة iPhone هذه من الطرازين القياسيين وبأسعار معقولة ، وهما iPhone 14 و iPhone 14 Max ، في حين أن الطرازين الآخرين سيكونان من طرازات “Pro” الراقية التي يطلق عليها iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.
مميزات هاتف iphone 14 pro max 2022
كذلك هو الحال مع تشكيلة iPhone 13 Pro ، في عام 2022 ، نتوقع جهاز iPhone 14 Pro مقاس 6.1 بوصة و iPhone 14 Pro Max مقاس 6.7 بوصة. تشير الشائعات إلى أنه ستكون هناك بعض الاختلافات الرئيسية في التصميم بين طرازات iPhone 14 Pro وطرازات iPhone 14 القياسية لأن Apple تُدخل تغييرات على كاميرا Face ID.
مميزات تصميم جوال ايفون 14 برو ماكس
- أولا بدلاً من الشق ، يشاع أن طرازات iPhone 14 Pro تتضمن فتحتين للعرض. ستحتوي الفتحة على شكل حبوب منع الحمل على جهاز العرض النقطي Face ID ومكونات Face ID الأخرى ، وسيستوعب الفصل الدائري الثاني الكاميرا الأمامية. من المتوقع أن تستمر الطرز غير الاحترافية في الحصول على درجة قياسية.
- يمكن أن تحتوي طرز iPhone 14 Pro على هيكل من التيتانيوم ، والذي سيكون بمثابة ترقية من الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدم في iPhone 13 Pro. سيعمل Titanium أيضًا على تمييز iPhone 14 Pro بصرف النظر عن طرازات iPhone 14 التي من المتوقع أن تستمر في استخدام هيكل من الألومنيوم.
- هناك تحسينات في الكاميرا قادمة إلى طرازات iPhone 14 Pro. من المتوقع أن تقدم شركة آبل كاميرا بدقة 48 ميجابكسل وقدرات تسجيل فيديو بدقة 8K. قد يكون هناك أيضًا بعض التحسينات على العدسة المقربة ، وقد نرى كاميرا فائقة الاتساع أفضل. ستظل الكاميرا العريضة بدقة 48 ميجابكسل ، وتحسينات العدسة المقربة ، وماسح LiDAR من الميزات الاحترافية فقط. بالنسبة للكاميرا الأمامية ، يمكن لجميع الطرازات الحصول على عدسة محسّنة بفتحة أوسع وقدرات ضبط تلقائي للصورة.
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