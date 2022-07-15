واتساب يُعيد تشغيل ميزة قديمة رائعة لإرضاء المستخدمين

يستعد تطبيق واتساب WhatsApp خلال هذه الفترة من أجل استئناف تشغيل ميزة رائعة لإرضاء جميع عملاء التطبيق، وجذب العديد من العملاء الجدد خلال هذه المرحلة الهامة في ظل منافسة كبيرة مع العديد من تطبيقات الدردشة الفورية في العالم، حيث تستأنف تشغيل ميزة استخدام التطبيق على ثلاثة أجهزة معاً، وذلك بعد فترة أوقفت فيها الشركة تلك الميزة عن المستخدمين وفقاً لما نشرته البيان الإماراتية.

تطبيق واتساب وميزة companion mode

من جانبه أشار تقرير جديد نشره موقع “WABetaInfo” أن إدارة تطبيق الدردشة الفورية تعمل على وضع ميزة جديدة تمكن مستخدمي التطبيق من ربط هاتفه الثاني بحسابه على المنصة، كما أنه سوف يتم نسخ أرشيف الدردشة على الهاتف المرافق بشكل مباشر، وقد تستغرق تلك العملية بضع من الدقائق لنسخ المحفوظات، حيث يمكن من خلال الوضع المصاحب “companion mode”، سوف يتمكن المستخدم من ربط هاتف محمول بآخر بواسطة الحساب الخاص به على التطبيق، حيث أن ذلك الأمر لا يحتاج إلى اتصال نت نشط على الهاتف الأساسي من أجل إرسال الرسائل إلى الهاتف المرتبط.

يسعى تطبيق واتساب خلال هذه الفترة إلى طرح العديد من الميزات الجديدة من اجل الحصول على رضاء أكثر من ملياري مستخدم، وجذب العديد من العملاء الجدد للتطبيق خلال المرحلة القادمة، حيث جاء تشغيل ميزة “companion mode” من أجل تلبية رغبات العديد من العملاء على التطبيق، حيث طالب بها الكثير من العملاء خلال الفترة الأخيرة، وأشار موقع 9to5Google التقني انه من خلال الميزة السابقة سوف يتمكن المستخدم من ربط هاتف ذكي بآخر بواسطة الحساب الخاص به على التطبيق، حيث لا يتطلب ذلك وجود اتصال إنترنت على الهاتف الأساسي لإرسال الرسائل إلى الهاتف المرتبط.

والجدير بالذكر أن فريق تطوير تطبيق الدردشة الفورية التابع لشركة ميتا يعمل على تطوير ميزة “companion mode” التي تتيح للمستخدمين على التطبيق ربط هاتفهم الثاني بحساب الواتس الخاص بهم، مما يجعله مفيداً لهم خلال الفترة القادمة، وخاصة من لهم هاتف للعمل وآخر شخصي، وذلك فضلاً عن إمكانية نسخ أرشيف الدردشة على الهاتف والذي تم ربطه بتطبيق واتساب بشكل مباشر خلال دقائق معدودة.