موعد نزول efootball 2022 mobile season 2 وخطوات تحميل إي فوتبول 2022 موبايل الموسم الثاني

عمر شويل - جدة موعد نزول efootball 2022 mobile season 2 ، أطلقت كونامي إشعارا جديدا عن تحديث إي فوتبول 2022 الموسم الثاني. الذي سيتم فيه إصلاح المشاكل الحالية. والكثير من الإضافات التي تم طلبها من قبل محبي اللعبة. وذلك بعدما حازت اللعبة على ردود فعل ليست إيجابية من مستخدميها. وطالب مستخدمي اللعبة بإصلاح المشاكل وإضافة أشياء أخرى تم حذفها في الموسم الحالي والذي تم إطلاقه في يوم 2 من يونيو الماضي. بعد عدة تأجيلات منذ أكتوبر 2021 الماضي وهناك مشاكل في الـ game play ظهرت مع اللعبة خاصا في الارتداد الدفاعي وأزار اللعبة ناحية اليمين. وبسبب هذه المشاكل خسر الكثير من اللاعبين ترتيبهم على مستوى اللعبة. لذلك قاموا بتقييم سلبي للعبة الحالية. واليوم سوف نستعرض لكم موعد نزول إي فوتبول 2022 موبايل الموسم الثاني وكيفية تنزيلها على هواتف أندرويد الهواتف الأكثر أستخداما للعبة.

يوم السادس عشر من يونيو الماضي أطلقت كونامي تحديثا حجمه 300 ميجا. وأعتقد البعض أن هذا تحديث إي فوتبول 2022 الموسم الثاني ولكن هذا الحديث ليس صحيحا. بل هناك في إشعارات اللعبة لم يتم قراءته جيدا من مستخدمي اللعبة. وهو الإشعار الظاهر في الصورة أدنى هذه الفقرة. وهذا الإشعار يضمن موعد نزول إي فوتبول 2022 موبايل الموسم الثاني وما هي المشاكل التي سيتم إصلاحها في هذا التحديث. ومضمون الإشعار كالأتي:

ترحيب بمستخدمي اللعبة وأنه سيتم إطلاق حملة إصلاحات بدأت بالفعل في يوم السادس عشر من يونيو 2022 وحتى يوم الحادي عشر من أغسطس المقبل أي ثماني وعشرون يوما من الآن. كما سيتم أيضا إصلاح أزار اللعبة حتى تكون سهلة الاستخدام وإضافة بطولات جديدة ومنها منافسات الحصول على كوينز إي فوتبول 2022 موبايل الموسم الثاني بطريقة مجانية. كذلك يتم إضافة لاعبين ليجندري لأول مرة للعبة منذ نشأتها. كما سيتم أيضا تغيير شكل قالب اللعبة (theme) وغلاف اللعبة الخارجي بدلا من ليونيل ميسي إلى مجموعة كبيرة من اللاعبين في غلاف واحد.

NOTICE : Season 2 Underway .

Hope you all are enjoying this all new eFootball 2022 . Season 2 is now underway, and the theme for this Season is "European Leagues Highlights- Clubs, Team Playstyles, and Prime Players-".#eFootball2022 #PESMobile2022 #efootball2022mobile pic.twitter.com/PvLcW1ky4l

— eFootball 2022 (@eFootballMobiIe)