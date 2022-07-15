نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديثات طراز هاتف iPhone 14 Pro 2022 وأهم مميزات ايفون 14 برو الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديثات طراز هاتف iPhone 14 Pro 2022 ، سوف نعرض خلال الأسطر القادمة اهم التحديثات والتحسينات التي قدمتها شركة ابل ،من خلال سلسة هاتفها الجديد وهو ايفون 14 وايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس.

تحديثات طراز هاتف iPhone 14 Pro 2022

بالإضافة إلى تلقي تحسينات الكاميرا والتغييرات التي لا تأتي على طرازات iPhone 14 ، تشير الشائعات إلى أن طرازات iPhone 14 Pro يمكن أن تحصل على شريحة A16 محدثة بينما تستمر الطرز غير الاحترافية في استخدام شريحة A15 في تشكيلة iPhone 13 الحالية. إذا حدث ذلك ، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تضع فيها Apple شريحة أسرع في طراز Pro iPhone. مع الأجهزة السابقة ، استخدمت كل من أجهزة iPhone القياسية و Pro نفس الشريحة.

من المتوقع أن تستخدم شركة آبل شريحة Snapdragon X65 5G من Qualcomm ، وهي أول مودم 5G بسرعة 10 جيجابت مع سرعات اتصال أسرع وتحسينات في الاتصال. إلى جانب X65 ، من المتوقع أن تقدم Apple ميزات طوارئ جديدة تعتمد على الأقمار الصناعية تتيح للمستخدمين إرسال رسائل نصية في حالات الطوارئ والإبلاغ عن الحوادث دون تغطية خلوية.

مميزات تصميم iPhone 14 Pro

تتخلص تحديثات شركة Apple من النوتش لبعض طرز iPhone 14 ، وتشير الشائعات إلى أن طرازات Pro هي التي ستحصل على تصميم لا مثيل له في من اهم تلك المميزات لهاتف ايفون 14 برو كالتالي :