نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديثات طراز هاتف iPhone 14 Pro 2022 وأهم مميزات ايفون 14 برو الجديد في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحديثات طراز هاتف iPhone 14 Pro 2022 ، سوف نعرض خلال الأسطر القادمة اهم التحديثات والتحسينات التي قدمتها شركة ابل ،من خلال سلسة هاتفها الجديد وهو ايفون 14 وايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس.
تحديثات طراز هاتف iPhone 14 Pro 2022
بالإضافة إلى تلقي تحسينات الكاميرا والتغييرات التي لا تأتي على طرازات iPhone 14 ، تشير الشائعات إلى أن طرازات iPhone 14 Pro يمكن أن تحصل على شريحة A16 محدثة بينما تستمر الطرز غير الاحترافية في استخدام شريحة A15 في تشكيلة iPhone 13 الحالية. إذا حدث ذلك ، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تضع فيها Apple شريحة أسرع في طراز Pro iPhone. مع الأجهزة السابقة ، استخدمت كل من أجهزة iPhone القياسية و Pro نفس الشريحة.
من المتوقع أن تستخدم شركة آبل شريحة Snapdragon X65 5G من Qualcomm ، وهي أول مودم 5G بسرعة 10 جيجابت مع سرعات اتصال أسرع وتحسينات في الاتصال. إلى جانب X65 ، من المتوقع أن تقدم Apple ميزات طوارئ جديدة تعتمد على الأقمار الصناعية تتيح للمستخدمين إرسال رسائل نصية في حالات الطوارئ والإبلاغ عن الحوادث دون تغطية خلوية.
مميزات تصميم iPhone 14 Pro
تتخلص تحديثات شركة Apple من النوتش لبعض طرز iPhone 14 ، وتشير الشائعات إلى أن طرازات Pro هي التي ستحصل على تصميم لا مثيل له في من اهم تلك المميزات لهاتف ايفون 14 برو كالتالي :
- أولا بدلاً من الشق ، ستذهب Apple مع مجموعة أصغر من القواطع على الشاشة. في الأصل ، قالت الشائعات إن Apple ستقدم فتحة ثقب دائرية واحدة لاستيعاب الكاميرا الأمامية ، لكن المعلومات اللاحقة تشير إلى أنه لن يكون هناك انقطاع واحد – من المحتمل أن تضيف Apple اثنين.
- يتوقع محلل العرض روس يونغ رؤية قطع على شكل حبوب منع الحمل وفتحة دائرية. من المحتمل أن يضم الفتحة الدائرية الكاميرا الأمامية ، وسيشمل الفتحة على شكل حبوب أجهزة Face ID وربما مكونات أخرى.
- تقول الصور المسربة على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo إن الفتحة المستديرة ستبلغ 5.631 ملم.
- قد تخطط Apple أيضًا لوضع بعض أجهزة Face ID أسفل شاشة iPhone ، مما سيقلل من أحجام القواطع المطلوبة وسيترك المزيد من مساحة الشاشة المتوفرة في الجزء الأمامي من الجهاز ، ولكن لم يتضح بعد إذا حدث هذا.
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