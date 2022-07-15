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عمر شويل - جدة يُعتبر تطبيق الواتس أب من أهم برامج المراسلة الفورية المجانية التي يُمكن من خلالها إرسال واستقبال الرسائل النصية والصوتية ومحادثات الفيديو والمحادثات الصوتية أيضا بسهولة وفي لحظات معدودة أيضًا غير أنه في بعض الأوقات، قد يضطر المستخدم إلى البحث عن كيفية ارسال رسالة من الواتس اب لرقم غير مسجل ولكنه لا يعرف الطريقة ولذلك فقد حرصنا على أن نوضح لكم اليوم طريقة إرسال رسائل واتس لأرقام خارج جهات الاتصال المسجلة على الجوال.

كيفية ارسال رسالة من الواتس اب لرقم غير مسجل

يُمكن إرسال رسائل إلى رقم واحد غير مسجل أو إلى مجموعة أرقام أيضًا غير مسجلة عبر تطبيق صغير وسهل وسريع يُعرف باسم هاي واتس أب ، حيث يتيح هذا إرسالة رسالة إلى شخص واحد أو شخصين أو مجموعة أشخاص دفعة واحدة دون أن يكونوا مسجلين أي إن المستخدم سوف يتمكن من ارسال رسالة واتساب بدون حفظ الرقم.

ومن أبرز مزايا تطبيق هاي واتس أب انه يُساعد بشكل كبير على التواصل مع المستهلكين والعملاء وتوصيل أهم العروض إليهم بطريقة سهلة وسريعة جدًا دون أن يكونوا بالطبع مُسجلين على الهاتف خاصتك ودون أن تضطر إلى إنشاء مجموعة جديدة وإضافتهم بها ، ويُذكر أنه يُوجد طرق أخرى يُمكن من خلالها معرفة كيف ارسل رساله لنفسي في الواتساب

طريقة إرسال رسالة واتس أب بدون تسجيل الرقم بدون برامج

كما يوجد حيلة أخرى لا تحتاج إلى برامج يُمكن من خلالها إرسال رسائل واتس أب لأرقام غير مسجلة، كما يلي:

يتم اولًا فتح متصفح الإنترنت الذي تفضله، ثم قم بكتابة الكود التالي في مكان عنوان الرابط :

https://api.whatsapp.com/send?phone=OOOOOOOOOO

وبدلًا من كتابة OOOOOOOOO قم باستبدال هذه الرموز بالرقم المراد إرسال رسالة إليه، ولا تقوم بكتابة مفتاح الدولة في بداية الرقم.

وبذلك سوف تنتقل إلى خيار يُفيد بإرسال رسالة إلى هذا الرقم، قم بالضغط على زر (إرسال رسالة).

والآن ؛ سوف تتمكن من أن تبدأ في إرسال الرسائل إلى هذا الرَّقَم وبدء المحادثة معه بسهولة دون تسجيل مُسبق له.

ويذكر أنه يمكن أيضًا إرسال رسالة لرقم غير مسجل من خلال استخدام واتساب اب ويب باستخدام الحاسوب ، وذلك عند النقر على رابط مراسلة أي جهة عبر الواتس اب، حيث سوف يتم هنا الانتقال مباشرةً إلى صفحة whatsapp web ومن ثم فتح صفحة الدردشة والبدء في إنشاء الرسالة المراد إرسالها إلى هذا الرقم بدون القيام بتسجيله.