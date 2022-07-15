طريقة تحميل Efootball pes 22 إي فوتبول بيس 22 التحديث الجديد تعليق عربي

Efootball pes 22 إي فوتبول بيس 22 التي يبحث عنها الكثر نظر للشعبية العالية لكرة القدم التي تعتبر الرياضة الأولي عالميا مما جعل العديد من شركات برمجة الألعاب الإلكترونية إلي إصدار العديد من الالعاب التي تحاكير كرة القدم الحقيقية من بينهم شركة كونامي اليابانية التي إصدرت لعبة بيس للمرة الأولي سنة 1998 لكنها لم تكن اللعبة الأولي الخاصة لكرة القدم فقد صدر قبلها لعبة فيفا الت صدرت عام 1994 للمرة الأولي ولكن نجحت كونامي في تحقيق إنتشار ونسبة مبيعات مرتفعة مما جعلها تصدر العديد من النسخ خلال السنوات الماضية حيث وصل عدد إجزائها إلي 22 جزء حتي اليوم ومن المتظر الإعلان عن نسخة Efootball 23 خلال الشهرين القادمين ومن خلال المقال نوضح طريقة تحميل إي فوتبول بيس 22 ومعلومات عن اللعبة.

أهم المعلومات ومميزات إي فوتبول بيس 22

تتميز Efootball pes 22 بالواقعية الشديدة وترئ هذا من خلال أشكال الاعبين داخل اللعبة والأستادات كانك ترأها علي الطبيعة. كذلك الوان العشب داخل الملعب وتحركات اللاعبين داخل الملعب وتتميزاللعبة بجرافيك عالي الدقة وصوت نقي سواء في التعليق أو تفاعلات الجماهير ويوجد أكثر من طريق لعب فيمكنك مشاركة اللعب مع الأصدقاء خلال الانترنت والمنافسة فيما بينكم واللعب مع لاعبين مختلفين من جميع أنحاء العالم أو اللعب في الوضع الفردي حيث تختار أحد الفرق المحلية في الدوري المفضل لك وتبداء في المنافسة لتحقيق لقب الدوري والكأس والتدرج في البطولات المختلفة حتي اللعب في البطولات القارية مثل دوري أبطال أوروبا وتنافس حتي الوصول إلي كأس العالم للانديةوالحصول علي المكافأت داخل اللعبة حتي تستطيع شراء لاعبين جدد وتدعيم فريقك.

خطوات وطريقة تحميل Efootball pes 22