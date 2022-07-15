سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس في مصر والسعودية والامارات وابرز مواصفاته

سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس، مع اقتراب موعد الطرح يتزايد البحث بشكل ملحوظ حول سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس وحش آبل القادم الذي سيحدث ضجة في مجال صناعة الهواتف الذكية، حيث من المقرر أن يطرح ايفون 14 برو ماكس في الولايات المتحدة ومصر والمملكة السعودية والامارات وكافة الدول خلال الفترة ما بين شهر سبتمبر وحتى شهر أكتوبر القادم بسعر باهظ جدا، مع وجود توقعات بطرح نسخة مصغرة من آيفون 14 برو ماكس تدعى ” iPhone 14 Pro Max mini” بسعر أقل، واليكم سعر ايفون 14 برو ماكس في كافة الدول، فتابعونا.

سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس

وقد قامت شركة آبل الأمريكية الشهيرة بكشف الستار عن سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس في جميع الدول العربية خلال الأشهر الماضية، حيث جائت اسعار هاتف ايفون 14 برو ماكس مرتفعة للغالية في ظل المواصفات الخرافية التي يتميز بها الهاتف، واليكم قائمة باسعار الهاتف في عدد من الدول:

سعر ايفون 14 برو ماكس في الولايات المتحدة: سيطرح الهاتف بثلاثة نسخ بأسعار متفاوتة على النحو التالي:”نسخة 256 جيجابايت بسعر 1099 دولارا، وسعر النسخة 512 جيجابايت 1200 دولار، وسعر النسخة 1 تيرابايت عند 1400 دولار”.

سعر ايفون 14 برو ماكس في المملكة السعودية: سيتم طرح الهاتف بنسختين:”نسخة 256 جيجابايت بسعر 5100 ريال، أما نسخة 512 جيجابايت ستكون بسعر 5700 ريال”.

سعر ايفون 14 برو ماكس في دولة الإمارات المتحدة: سيطرح الهاتف بنسختين أيضا:”نسخة 256 جيجابايت بسعر 4700 درهم، ونسخة 512 جيجا بايت بسعر 5120 درهم”.

سعر ايفون 14 برو ماكس في مصر: نسختين من الهاتف سيتوفرون بالأسواق والمتاجر:”نسخة 256 جيجابايت بسعر 24 ألف جنيه، ونسخة 512 جيجا بايت بسعر 28 ألف جنيه”.

مواصفات هاتف آيفون 14 برو ماكس

وبخصوص مميزات ومواصفات هاتف آيفون 14 برو ماكس فقد تم توضيحها رسميا، وسنبرزها لكم في نقاط:

زجاج شاشة الهاتف مصنوع من السيراميك المقاوم للخدش.

شاشة بحجم 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز Super Retina XDR OLED.

مقاوم للمياه والأتربة والزيوت وبصمات الأصابع.

به ذاكرة عشوائية 6 جيجابايت.

متاح بأكثر من سعة مختلفة للذاكرة الداخلية بتدأ من 128 و256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت، بأسعار متفاوتة.

معالج قوي Apple A16 Bionic سداسي النواة.

الكاميرا الخلفية عبارة عن 3 كاميرات الأولى 12 ميجابكيل رئيسية، والثانية 12 ميجابكسل للتقريب البصري، والثالثة 12 ميجابكسل للزاوية الواسعة، أما الأمامية دقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.2.

الوان هاتف آيفون 14 برو ماكس

سيتوافر ايفون 14 برو ماكس في الأسواق بألوان جذابة:” الرمادي والفضي والذهبي والأزرق”.