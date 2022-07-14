قائمة ألعاب البلايستيشن الجديدة من سوني 2022

قائمة ألعاب البلايستيشن الجديدة، وأخيرًا قامت شركة سوني بالإعلان منذ أيام قليلة عن القائمة الجديدة من الألعاب المتاحة لجميع المشتركين في خدمة بلايستيشن بلس والتي كان من المقرر أن يعلن عنها في مايو الجاري وقد تقرر من شركة سوني أن تكون الألعاب متاحة -سواء لبلايستيشن 4 أو بلايستيشن 5- بدايةً من الثالث من مايو السابق إلى السادس من شهر يونيو القادم، ولهذا بدء البحث عن تلك القائمة لمعرفة أجدد ألعاب Playstation plus لكافة المشتركين في الخدمة والمتاحة حاليًا تابعوا معنا للاطلاع على القائمة رسميًا.

قائمة ألعاب بلايستيشن بلس الجديدة

نجد أن قائمة الألعاب الآتية شاملة على ثلاثة عناوين مختلفة منها ما هو للجيل القديم ومنها ما هو للجيل الحالي وهم:

لعبة Tribes of Midgard مع العلم أن تلك اللعبة متاحة فقط لجميع المشتركين في بلايستيشن 4 وبلايستيشن 5 وهي عبارة عن تقمص لأدوار RPG ومحاولة البقاء حيًا قدر المستطاع. ولعبة FIFA 2022 اللعبة المرتقبة والتي تتصدر القائمة وهي النسخة الجديدة من الجيل الحديث ويسعى إليها جميع اللاعبين وهي متاحة كذلك لجهازي بلايستيشن 4 وبلايستيشن 5 مع وجود حزمة حصرية للمشتركين أيضًا. واللعبة الثالثة والأخيرة وهي لعبة Curse of the Dead Gods ولكنها متاحة فقط لمشتركي بلايستيشن 4 وهي مشابهة إلى حد كبير للعبة الفيديو الشهيرة roguelike الصادرة العام الماضي عام 2021 ويمكن لعبها على بلايستيشن 5 ولكن بواسطة خاصية التوافق.

خدمة بلايستيشن بلس الجديدة وموعد توفيرها

أوضحت سوني أن شهر مايو الحالي سيكون هو الشهر الأخير للمشتركين بالنظام المعتاد وبعد ذلك الشهر ستقوم الشركة بإطلاق خدمة جديدة من بلايستيشن بلس بداية تلك الخدمة في شهر يوليو القادم لهذا العام 2022 وهناك ثلاث باقات مختلفة للتسجيل في الخدمة لجميع العملاء الراغبين في التجديد وهم باقة بريميوم وباقة اكسترا وبالتأكيد الباقة الأساسية.

وأوضحت الشركة أن المناطق التي لم تصلها إلى الآن خدمة بلايستيشن ناو سيكون هناك خيارات أخرى لهم مثل باقة ديلوكس البديلة عن باقة بريميوم وسيكون السعر أقل وهناك المزيد من العروض المختلفة على تلك الباقة وتلك العروض إلى الآن لم يكشف عنها وسيتم ذلك في الوقت المناسب.