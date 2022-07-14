باقات موبايلي مسبقة الدفع وكيفية الاستعلام عنها

تعتبر شركة موبايلي من أهم الشركات الخاصة بخدمات الهواتف المحمول في المملكة العربية السعودية وهناك أنواع مختلفة من باقات موبايلي بأسعار وخصائص مختلفة والتي تناسب جميع الفئات منها تلك الباقات المسبقة الدفع ،تابعوا هذا المقال لتعرفوا المزي حول تلك الباقات وكيفية الاستعلام عنها.

باقات موبايلي

طريقة الاستعلام عن الباقات:

هناك عدة طرق يمكن الاستعلام منها عن الباقات المتاحة حالياً ومميزاتها وطريقة الاشتراك بها وكافة المعلومات المتعلقة وذلك كالآتي

1-معرفة الباقة من الموقع الالكتروني:

يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بومبايلي والموجود . يمكنك تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك. يجب كتابة الاسم ثلاثي. سيفتح لك الموقع بالشاشة الأساسية له حينها يمكنك اختيار الاستعلام عن الباقات ومعرفة أنواع الباقات المناسبة لك.

2-عن طريق تطبيق موبايلي:

يوفر موبايلي تطبيق مخصص له يحتوي على كل الخدمات والاستفسارات.

يمكن تحميل هذا التطبيق من الآب ستور أو المتجر الموجود بالهاتف.

التطبيق مجاني ويمكن للجميع تحميله.

يجب تسجيل الدخول أولاً برقم الهاتف واتباع الخطوات ليكون التطبيق جاهز للاستخدام.

هناك خيار في نهاية الصفحة عند فتح التطبيق يمكن من خلال النقر عليه معرفة الباقات وتفاصيل حولها.

3-الاستفسار عن طريق الهاتف:

يمكنك الاستفاسار عن الباقات عن طريق هاتفك المحمول بإرسال رسالة إلى 1411 ثم الضغط على الرقم واحد.

يمكن أيضاً الاستفسار عبر كود *1411#.

كما يمكنك التواصل مع خدمة العملاء غبر الرقم 900 إن كنت مستخدماً لشريحة موبايلي أو من رقم 05601011100 لمستخدمي الشبكات الأخرى.

باقات موبايلي مسبقة الدفع المتوفرة:

توجد باقات مسبقة الدفع 360.

تتوفر أيضاً باقة 220.

هناك أيضاً باقة مسبقة الدفع سعرها 180.

يوفر موبايلي باقة مسبقة الدفع 150.

هناك باقات مسبقة الدفع 75.

يمكنك أيضاً الاستعلاح عن باقة مسبقة الدفع 30.

يمكن للعميل الاختيار بين باقات مفوتر 400 وباقات 300 وهناك باقات 200 وباقات 100 كما يتوفر باقات مفوتر 50.

إن كنت مشتركاً بالفعل في أحد الباقات وتريد الاستعلام عن رصيد فيمكنك الاتصال على كود *142*2#.