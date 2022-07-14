للتعرف على طريقة إنشاء حساب سناب شات ثاني وتسجيل الدخول من قوقل، بالإضافة إلى العديد من الطرق الأخرى المختلفة، يُمكنكم متابعة السطور التالية التي تحتوي على أبرز إجابات الأسئلة التي يبحث عنها الكثيرين، خاصةً وأن تطبيق سناب شات من أشهر التطبيقات التي توفر للمستخدمين العديد من الخدمات الرائعة من خلال الصور والفيديوهات، بالإضافة إلى الدردشة مع الأصدقاء في جميع أنحاء العالم

إنشاء حساب سناب شات ثاني من قوقل

هناك الكثير من الطرق لـ إنشاء حساب سناب شات جديد، ومن أشهر هذه الطرق هي إنشاء الحساب من خلال تطبيقات الهاتف المحمول أو عبر متصفحات الإنترنت العديدة، كما يمكن إنشاء حساب سناب شات عبر متصفح قوقل باتباع هذه الخطوات:

الدخول على متصفح قوقل عبر جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.

ثم الدخول على موقع سناب شات الرسمي.

ثم الضغط على تسجيل الموجودة على الصفحة الرئيسية.

ثم إدخال بيانات المستخدم مثل (الاسم، كلمة المرور، الإيميل).

ثم الضغط على أيقونة “موافق”.

قم بالدخول مرة أخري بتسجيل الدخول بعد إنشاء الحساب الجديد.

تسجيل دخول سناب شات من قوقل

يمكنك تسجيل دخول حساب سناب شات من خلال متصفح قوقل فقط، من خلال الانتقال إلى متصفح قوقل والدخول على موقع سناب شات، ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، الضغط على موافق، ثم البدء في الاستخدام.

إنشاء حساب سناب شات بدون رقم هاتف

الكثير من الأشخاص يرغبون في إنشاء حساب سناب شات ولكن دون رقم هاتف، نوضح لكم طريقة بسيطة وسهلة من خلال البريد الإلكتروني دون الحاجه إلى رقم الجوال وهذه من خلال إتباع الخطوات التالية: