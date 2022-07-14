Oppo A55s هاتف اقتصادي جديد من شركة أوبو | مواصفات وسعر الهاتف

Oppo A55s هاتف اقتصادي جديد ومميز ينضم إلي مجموعة الهواتف الذكية الخاصة بشركة أوبو. حيث مؤخراً أعلنت شركة أوبو عن إطلاق إصدار جديد ضمن عائلة الـA من هواتفها ضمن فئة الهواتف الاقتصادية في أسواق الهواتف الذكية حول العالم. يأتي الهاتف كإصدار جديد لهاتف أوبو السابق Oppo A54 مع بعض الاختلافات والتعديلات بين الهاتفين. كما أن الهاتف يأتي بشكل عام للمنافسة في فئة الهواتف الاقتصادية وتحت الاقتصادية وذلك بما يقدمه من مواصفات مقابل سعر مناسب. حيث أن الهاتف يأتي مع معالج من شركة ميديا تيك وهو Dimensity 700 ، مع بطارية عملاقة بحجم 5000 مللي أمبير. أما عم الشاشة فتعد من بعض التنازلات التي اتخذتها الشركة لتقليل الشعر فتأتي بدقة HD+ فقط وليست FHD كباقي الهواتف. إلا أن ذلك يعد مناسباً في تلك الفئة السعرية من الهواتف. فيما عدا ذلك يقدم الهاتف أداء متواضع ومقبول بالنسبة لمواصفاته وامكانياته. وفيما يلي نتعرف علي باقي مواصفات وسعر موبايل Oppo A55s الجديد.

مواصفات هاتف Oppo A55s :

‌يأتي الهاتف بوزن يقدر بحوالي 185 جراماً.‌

كما يأتي أيضاً مع ظهر بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌

، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌ يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال Nano ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

كذلك يتوفر أيضاً بإمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة ، وذلك لتوافر مدخل إضافي خاص بتركيب كارت الميموري.‌

وبالنسبة لفئة الهاتف تحت الاقتصادية لم يتم الإعلان عن أية مقاومة IP للهاتف ضد الغبار أو رذاذ الماء كما الحال في أغلب الهواتف الأخري.‌

يحتوي الهاتف علي شاشة بحجم 6.5 إنش تتوفر من نوع IPS LCD مع جودة HD+ وبدقة 720×1600 بكسل.‌

مع جودة وبدقة بكسل.‌ بالإضافة إلي معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 270 بكسل لكل إنش.‌

كما تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 480 شمعة ، مما يوفر درجة إضاءة مناسبة في وجود إضاءة عالية أو أشعة الشمس.‌

شمعة ، مما يوفر درجة إضاءة مناسبة في وجود إضاءة عالية أو أشعة الشمس.‌ تأتي الشاشة أيضاً مع أبعاد العرض المعتادة 20:9 ، والتي توفر تجربة مميزة في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

يعمل الهاتف بنظام التشغيل الخاص بشركة جوجل Android 11 ، مع وجود واجهة المستخدم الخاصة والمميزة من شركة أوبو وهي ColorOS 11.1 .‌

، مع وجود واجهة المستخدم الخاصة والمميزة من شركة أوبو وهي .‌ كما أن الهاتف متوفر مع معالج ثماني النواة وجديد من شركة Media Tek وهو MediaTek Dimensity 700 ، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 7 نانو متر.‌

وهو ، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 7 نانو متر.‌ يتوفر معالج الهاتف بنواتين من نوع Cortex-A76 ، مع تردد يصل إلي حوالي 2.2 جيجا هيرتز.‌

، مع تردد يصل إلي حوالي 2.2 جيجا هيرتز.‌ بالإضافة إلي وجود ستة أنوية آخري من نوع Cortex-A55 ، لكن تتوفر تلك بتردد أقل يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌

، لكن تتوفر تلك بتردد أقل يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌ كما أن معالج الهاتف متوفر في هواتف من شركات أخري مثل : Samsung A22 ، Redmi note 10 ، Honor x20 SE ، وأيضاً هاتف أوبو السابق Oppo A53s.‌

كذلك الهاتف يتوفر مع معالج رسوميات GPU خاص بشركة ARM ، ويأتي من نوع Mali-G57 MC2 .‌

خاص بشركة ، ويأتي من نوع .‌ كما أنه متوفر من الهاتف إصدارين فقط من مساحة التخزين المتاحة وهما كالآتي : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 8 جيجا رام.

كاميرا هاتف Oppo A55s :

‌يتوفر الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، مع دعم خاصية الـHDR وتصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

وتصوير الفيديوهات بجودة كما يأتي أيضاً مزوداً بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأساسية منهم تتوفر بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، بالإضافة إلي دعم خاصية PDAF.‌

تأتي أيضاً الكاميرا الثانية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم تلك في التصوير الماكرو Macro عن قرب.‌

عن قرب.‌ وأخيراً كاميرا ثالثة وأخيرة تستخدم في العزل والتصوير البورترية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً.‌

كذلك يتوفر الهاتف بإمكانية تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، وذلك عن طريق كلا الكاميرات الأمامية والخلفية للهاتف.‌

مع دقة بكسل مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، وذلك عن طريق كلا الكاميرات الأمامية والخلفية للهاتف.‌ أيضاً تتوفر كاميرات الهاتف بدعم خاصية HDR مع تصوير Panorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يأتي هاتف Oppo A55s بسماعات خارجية أحادية تتوفر من نوع Mono speakers ، وتعطي أصوات بجودة مقبولة وعالية.‌

بسماعات خارجية أحادية تتوفر من نوع ، وتعطي أصوات بجودة مقبولة وعالية.‌ كما يأتي أيضاً مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

لكن لا يتوفر الهاتف بدعم خاصية NFC ، والتي تستخدم في نقل واستقبال الملفات عن قرب.‌

، والتي تستخدم في نقل واستقبال الملفات عن قرب.‌ ولا يأتي أيضاً بدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الاصبع الموجودة بالهاتف تأتي في الجانب مدمجة مع زر الباور ، بالإضافة إلي دعم خاصية Face Unlock لإلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌

لإلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌ كما يأتي الهاتف أيضاً بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، والجيروسكوب أيضاً.‌

أما عن بطارية الهاتف فتأتي من نوع ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي أمبير ، مع دعم سرعة الشحن المعتادة 10 وات.‌

مللي أمبير ، مع دعم سرعة الشحن المعتادة 10 وات.‌ وبالنسبة لمدخل الشحن بالهاتف فيأتي من النوع الجديد والسريع Type C 2.0 ، يتوفر أيضاً بدعم خاصية ON-THE-GO أو الـOTG.‌

، يتوفر أيضاً بدعم خاصية أو كذلك الهاتف متوفر في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالتالي : الأسود ، الأزرق ، والذهبي.

سعر هاتف Oppo A55s :