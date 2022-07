هاتف Nothing Phone 1 سعر ومواصفات شبيه الأيفون

هاتف Nothing Phone 1 قام بقلب سوق الهواتف الذكية رأسًا على عقب بعد الإعلان الرسمي للهاتف وهو أول هاتف لشركة Nothing البريطانية الأصل والمملوكة لرجل الأعمال الإنجليزي Carl Pei، لتشهد محركات لبحث عمليات بحث متزايدة حول سعر ومواصفات هاتف Nothing Phone 1 في جميع الدول العربية والشرقية ونوضح لكم كل التفاصيل الخاصة بالهاتف من مميزات وعيوب وسعر ومواصفات.

مواصفات هاتف Nothing Phone 1

نوضح لكم جميع التفاصيل الخاصة بالهاتف لمعرفة هل يمكنك شراء الهاتف أم لا:

المواصفات العامة

نوع: هاتف ذكي

اسم الهاتف: ناثينج فون 1، Nothing Phone 1

موعد اعلان الهاتف: يوليو 2022

موعد صدور الهاتف: يوليو 2022

ألوان الهاتف: الأسود، الأبيض

أبعاد وهيكل الهاتف

الطول: 159.2 مم

العرض: 75.8 مم

السُمك: 8.3 مم

وزن الهاتف: 193.5 غرام

مواد تصنيع الهاتف: الجانب الجانبي الهاتف مصنوع من الألومنيوم مع ظهر من الزجاج (غوريلا جلاس 5)

الشبكات والشرائح:

يدعم شبكة 2G، شبكة 3G، شبكة 4G، شبكة 5G يدعم: GPRS، EDGE نوع شريحة SIM، Nano SIM عدد الشرائح: 2 شرائح

الشاشة

نوع الشاشة OLED

حجم الشاشة 6.55 بوصة

دقة الشاشة 1080×2400 بكسل (+FHD)

أبعاد الشاشة 20:9

المواصفات الداخلية

اسم المعالج: Qualcomm Snapdragon 778 GPlus دقة التصنيع: 6 نانومتر المعالج: ثماني النواة معالج الرسومات: Adreno 642 L الرام 8 أو 12 جيجابايت الذاكرة الداخلية: 128 أو 256 جيجابايت الذاكرة الخارجية، لا يدعم نظام التشغيل: أندرويد 12 واجهة المستخدم: Nothing OS

الكاميرا الخلفية

عدد الكاميرات: 2 بدقة 50 + 50 ميجابكسل

دقة الكاميرا: 50 ميجابكسل: كاميرا رئيسية (OIS)، 50 ميجابكسل: زاوية واسعة

كاميرا السيلفي: دقة الكاميرا 16 ميجابكسل

مواصفات اخرى

المستشعرات، التسارع، جيروسكوب، التقارب، البوصلة، انواع الحماية، مستشعر بصمة الأصابع (مدمج في الشاشة)، التعرف على الوجه، النمط، الرقم السري، كلمة السر، مقاومة الماء والغبار، الهاتف مقاوم لرذاذ الماء والغبار (بمعيار IP53)

محتويات علبة الجهاز

الجهاز

كابل USB Type-C

جراب للحماية

دبوس لإخراج الشرائح

إضاءة LED متعددة في خلف الهاتف (تضيئ عند وجود إشعارات وأثناء الشحن وعند تشغيل الكاميرا)

الشحن والبطارية

الشحن السريع: يدعم – بقوة 33 واط (يمكن شحن 100 في المئة في 70 دقيقة) الشحن اللاسلكي: يدعم – بقوة 15 واط الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي العكسي (بقوة 5 واط) بطارية ليثيوم بو السعة: 4500 ملي أمبير غير قابلة للإزالة

عيوب هاتف nothing phone 1

الذاكرة الخارجية الهاتف لا تدعم توسيع التخزين الخارجي خلال بطاقة MicroSD.

الهاتف لا يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5mm jack.

مميزات هاتف nothing phone 1

الشاشة: الهاتف يأتي بشاشة كبيرة الحجم 6.55 بوصة مغطية معظم واجهة الهاتف مع ثقب للكاميرا الأمامية في اعلى الشاشة الهاتف يدعم 120 هرتز الهاتف مزود بكاميرا مزدوجة بدقة 50 و 50 ميجابكسل مع دعمها تصوير الفيديو بدقة 4K. الرام 8 أو 12 جيجابايت، وهذا ممتاز عبر تطور التكنولوجيا. الهاتف يأتي مزود بمعالج Snapdragon 778G Plus ثماني النواة مع دقة تصنيع 6 نانومتر. الهاتف يدعم شبكات 5G مع وصول سرعتها حتى 3.7 جيجابايت. الهاتف يدعم الشحن السريع للبطارية (بقوة 33 واط) الهاتف مزود بمستشعر بصمة الأصابع يأتي مدمج في الشاشة

سعر هاتف Nothing Phone 1