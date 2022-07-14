نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ايفون 14 وأهم المواصفات النهائية التي تم تأكيدها بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات ايفون 14 بدأت الشائعات حول iPhone 14 في الظهور أكثر مع اقترابنا من الجدول الزمني للإطلاق. وفقًا للشائعات، ستطلق Apple أربعة طرازات من iPhone 14 في 13 سبتمبر. ستودع الشركة المسلسل الصغير وتطلق iPhone 14 Max بدلاً من ذلك، وقد تم تسريب بعض التفاصيل الرئيسية عبر الإنترنت لطرازات iPhone الأربعة، وهي iPhone 14 و 14 Max و iPhone 14 Pro و 14 Pro Max.

سعر ومواصفات ايفون 14

يشاع أن طرازات Pro ستتلقى تحديثات رئيسية هذا العام. يشاع أن شركة آبل تقوم بتعبئة مستشعر كاميرا جديد سيكون أكبر من سلسلة 13 Pro المتوفرة حاليًا. حيث تكشف الحالات أن طرازات 14 Pro تحتوي على إعداد ثلاثي للكاميرا وفتحات لمستشعر LiDAR وفلاش TrueTone وميكروفون. تستمر الطرز غير الاحترافية في إعداد كاميرا مزدوجة وميكروفون وفلاش LED داخل وحدة الكاميرا ذات الشكل المربع.

مميزات ايفون 14

ظهرت صوره مؤكدة أن وحدة الكاميرا 14 Pro Max أكبر من 13 Pro Max. قد يكون هذا بسبب المستشعر الجديد بدقة 48 ميجابكسل، والذي يُقال إنه أكبر بنسبة 57٪. المستشعر يشاع أن المستشعر الجديد يسجل فيديو بدقة 8K.

مواصفات سلسلة iPhone 14

ستجري Apple بعض التحسينات المهمة على نطاق 2022 Pro في وقت لاحق من هذا العام.

ستحصل طرازات 14 Pro على تحول في المقدمة مع فتحة على شكل قرص مثقوب لمستشعرات Face ID والكاميرا الأمامية.

سيكون لديهم أيضًا شريحة A16 Bionic الجديدة، بينما تأتي الطرز غير الاحترافية مع مجموعة شرائح A15 Bionic.

يقال أن Apple تحتوي على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي في جميع الطرز الأربعة.

ثم يقال إن جهاز iPhone 14 يحتوي على بطارية بسعة 3227 مللي أمبير في الساعة، بينما يحتوي جهاز 14 Pro على بطارية 3200 مللي أمبير في الساعة.

سيحتوي كلا الطرازين على شاشة مقاس 6.1 بوصة.

سيحمل 14 Max، المعروف أيضًا باسم 14 Plus، بطارية 4325 مللي أمبير في الساعة، بينما سيحمل 14 Pro Max بطارية 4323 مللي أمبير في الساعة.

ثم ستستمر المتغيرات الاحترافية في دعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ستستمر أجهزة iPhone 2022 القادمة في تصميم الحواف المسطحة.

ستستمر Apple في بيع الأجهزة التي تحتوي على منفذ Lightning ولا يوجد شاحن في الصندوق.

سعر ايفون 14

يأتي جهاز ايفون 14 العدي بسعر 1099 دولار أمريكي، أما سعر iPhone 14 pro max من المقترح أن يأتي بسعر 1200 دولار أمريكي.