موتورولا تغزو أسواق الهواتف الذكية بهاتف جديد قابل للطي.. كل ما تريد معرفته عن RAZR 2022

ووفق ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، شارك تشين جين، المدير العام لشركة Lenovo Mobile China، الصور الأولى لهاتف Moto Razr 2022، مما يمنحنا نظرة رسمية على الجهاز القابل للطي القادم.

*أفضل هاتف قابل للطي لعام :2022

وقد ظهرت العديد من التسريبات السابقة حول هاتف Motorola RAZR 3، على مدار الأشهر القليلة الماضية، وأخيراً حصلنا على نظرة رسمية على تصميم الجهاز القابل للطي بفضل الصور التي شاركها الرئيس التنفيذي لشركة لينوفو موبايل، على موقع التدوين المصغر الصيني Weibo.

وضمن سعيها لمنافسة هواتف سامسونج المطوية للحصول على لقب أفضل هاتف قابل للطي لعام 2022، تعتزم موتورولا إطلاق هاتفها الأيقوني Motorola Razr، بتصميم مطور أقل بروزا مقارنة بطرازي Razr السابقتين القابل للطي.

هذا وتظهر الصورة الأولى الهاتف في حالته غير المطوية، أن هاتف موتورولا المرتقب Moto Razr 2022 سيتميز بزوايا أكثر تقريبا وذقن أقل بروزا قليلاً مقارنة بجهاز الجيل الأخير، وسيحتوي الجهاز على إعداد كاميرا خلفية مزدوجة ومفصلة معاد تصميمها.

وتم نشر مقطع فيديو منفصل للمنتج على Weibo يعطينا لمحات من صورة ظلية للهاتف وعناصر تصميمه الرئيسية مثل الشاشة الخارجية الأكبر وإعداد الكاميرا المزدوجة الجديدة والمفصلة المعاد تصميمها.

وتبعا لأحدث التسريبات، ستحتوي مواصفات هاتف موتورولا Moto Razr 2022، بشاشة مرنة قابلة للطي من نوع P-OLED، وبقياس 6.7 بوصة، مزودة بآلية مفصلية جديدة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

هذا ومن المتوقع أن تميل الشاشة الخارجية إلى شاشة بقياس 3 بوصات، وبينما سيتكون قسم الكاميرا بهاتف موتورولا Moto Razr 2022 من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا عريضة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل.

وسوف تزود موتورولا هاتفها القابل للطي Moto Razr 2022 بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، والذي من المحتمل أن يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.

هذا ومن المحتمل أن يأتي الهاتف بدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، وبالنسبة للسعر، من المرجح أن ينطلق هاتف موتورولا Moto Razr 2022، مقابل سعر حوالى 1150 يورو (أي ما يعادل 21 ألف و 700 جنيه مصري).