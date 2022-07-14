خطوات تحميل لعبة 22 dream league soccer للاندرويد بكل سهولة

خطوات تحميل لعبة دريم ليج سوكر 22، تلك اللعبة التي تم الإعلان عنها للمرة الأولى خلال عام 2014، وذلك من خلال شركة وان تاتش جيم المتخصصة في الألعاب الإلكترونية، ومنذ ذلك اليوم وحتى الآن اهتمت الشركة باللعبة اهتمام كبير، كما أنها أتاحتها للتحميل على كافة منصات تشغيل الألعاب مثل البلاي ستيشن والاكس بوكس، كذلك قد تم إتاحة اللعبة أيضًا للتشغيل على الهواتف سواء التي تعمل بنظام تشغيل الأندرويد أو التي تعمل بنظام تشغيل ios، وقد ساهم هذا الأمر في جعل اللعبة تحصد شهرة كبيرة ومكانة عظيمة عند اللاعبين وخاصة من محبي ألعاب كرة القدم، تابعونا حضراتكم لمعرفة خطوات التنزيل.

طريقة تحميل dream league soccer للاندرويد

تعد خطوات تحميل لعبة دريم ليج سوكر ٢٢ سهلة جدًا، وجاءت الخطوات بالترتيب كالتالي:

في البداية يقوم اللاعب بالدخول إلى ذاكرة الهاتف الخاص به والتأكد من وجود المساحة الكافية التي تسمح له بتحميل اللعبة، وسوف تستهلك حوالي 2 جيجا بايت من مساحة الذاكرة الداخلية للهاتف.

بعد ذلك ينتقل اللاعب إلى متجر التطبيقات المخصص بنظام الهاتف الذي يستخدمه، ففي حالة كان الهاتف بنظام الأندرويد يكون المتجر هو جوجل بلاي أما في حالة استخدام هاتف يعمل بنظام الآي أو أس فيكون المتجر هنا آب ستور.

ينتقل اللاعب إلى الصندوق الخاص بالبحث داخل المتجر، وذلك ليقوم بإدخال الاسم الخاص باللعبة وهو Dls 22، وبعد ذلك يضغط على علامة البحث.

سوف يلاحظ اللاعب ظهور اللعبة في النتائج، عليه الضغط على الزر الخاص بالتثبيت والذي يوجد بجانب اللعبة حتى يتم البدء في تحميلها على الهاتف.

بعد الانتهاء من تحميل اللعبة على الهاتف يقوم اللاعب بفتح اللعبة وبعدها إدخال الاسم الشخصي الخاص به وكذلك البريد الإلكتروني.

يقوم اللاعب باختيار الاسم الذي يريده لفريقه.

لعبة دريم ليج سوكر 22

تعتبر تلك اللعبة مختلفة عن جميع ألعاب كرة القدم الأخرى، فيمكن للاعب اختيار إذا كان سوف يلعب بطل فردي أو وسط فريق، كذلك يمكنه اختيار إذا كان يريد أن يلعب كحارس للمرمى داخل اللعبة أو كمدير فني للفريق وتتيح اللعبة أيضًا إمكانية اختيار اسم الفريق الذي قام اللاعب بتكوينه، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم متابعينا الكرام خطوات تحميل لعبة دريم ليج سوكر 22.