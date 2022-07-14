نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منعاً للقلق.. كيفية إخفاء تطبيقات هواتف آيفون لزيادة الخصوصية في المقال التالي
يحاول العديد من مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد خلال هذه الفترة زيادة الخصوصية على الهاتف، وذلك من أجل عدم دخول الأشخاص المتطفلين على التطبيقات الخاصة بهم، حيث توجد العديد من الأسباب التي تجعل المستخدم لديه رغبة كبيرة في إخفاء التطبيقات على هاتف آيفون، فقد يجد المستخدم أن شاشته الرئيسية مزدحمة جداً بالكثير من التطبيقات بشكل غير منظم مما يتسبب له في الإزعاج وبعض المواقف المحرجة، لذا يرغب العديد منهم في إخفاء تطبيق ما أو لعبة ما على الهاتف الخاص به بعيداً عن أعين الأشخاص المتطفلين.
طريقة إخفاء تطبيقات هواتف آيفون
يجب الإشارة أنه في حال الرغبة في إخفاء التطبيقات على هاتف iPhone بطريقة بسطة، حيث يوجد طريقة سهلة للغاية، حيث يمكن من خلال خطوات سهلة إزالة التطبيقات من الشاشة الرئيسية دون الحاجة إلغاء تثبيتها أو حذفها بشكل نهائي من الهاتف، ففي حالة أن تكون تلك التطبيقات تشغل مساحة كبيرة على شاشة الهاتف أو أراد أحد الأشخاص المتطفلين تفتيش جوالك، يمكنك حينها اختيار إحدى الطرق الرائعة لتي وفرتها شركة أبل من أجل إخفاء التطبيقات على الهاتف.
كيف تخفي تطبيقا واحدا على هاتف آيفون؟
يمكنك الآن إخفاء تطبيق واحد على هاتف أيفون من خلال بعض الخطوات البسيطة والسهلة، حيث يجب على المستخدم تحديد التطبيق الذي يريد إخفاؤه والضغط عليه لفترة طويلة حتى تظهر القائمة المنبثة، ثم يجب عليه تحديد إزالة التطبيق من تلك القائمة، هن سوف يمنحك النظام خيارين عليك الاختيار بينهما وهما، إما أن يكون الحذف بشكل نهائي أو إزالة التطبيق من الشاشة الرئيسية، عليك تحديد الخيار الثاني من أجل إخفاء التطبيق من الشاشة الرئيسية.
أسرع طريقة لإخفاء تطبيقات آيفون؟
- يجب في البداية فتح تطبيق الاعدادات الخاص بهاتف آيفون.
- عليك التمرير لاسفل من أجل الوصول إلى خيار مدة استخدام الجهاز.
- ضرورة النقر على قسم قيود المحتوي والخصوصية.
- يجب تحديد خيار قيود المحتوى.
- في النهاية سوف تجد صفحة جديدة خاصة بقيود المحتوى، هنا يجب النقر على خيار التطبيقات.
- يجب وضع علامة ✓ بجوار خيار عدم السماح بالتطبيقات، وهنا تكون جميع التطبيقات قد تم اختفاؤها من الشاشة الرئيسية للهاتف.
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