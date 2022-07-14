انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات Honor X40i الجديد .. شخلع نفسك باللون الوردي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني عن سعر ومواصفات Honor X40i الجديد، يأتي هاتف هونر الجديد Honor X40i، بشاشة من نوع LTPS LCD، بقياس 6.7 بوصة، تبلغ دقتها 1080 × 2388 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية.

سعر ومواصفات هاتف هونر Honor X40i

يتميز هاتف هونر Honor X40i، بكاميرا خلفية ثنائية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف هونر Honor X40i الجديد، على بطارية تبلغ 4000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Magic UI 6.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.

ويتم تشغيل هاتف هونر Honor X40i الجديد، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 700، المطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 126 و 256 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.

ويأتي هاتف هونر Honor X40i الجديد، باللون الوردي والفضي والأخضر والأسود مقابل سعر يبدأ من 238 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4500 جنيه مصري)، بسعة 8 + 128 جيجابايت، وتبدأ المبيعات الرسمية للهاتف في الصين يوم 22 يوليو.