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عمر شويل - جدة ميزات جوّال مثيرة للاهتمام.. الهواتف الذكية الموجودة في متناول الجميع هذه الأيام، بالإضافة إلى الاستخدامات العادية مثل إجراء المكالمات الهاتفية أو إرسال الرسائل أو التقاط الصور، لها استخدامات أخرى متنوعة وجذابة من المحتمل أن تكون متحمسًا للغاية لاكتشافها. على سبيل المثال، يمكنك استخدام كاميرا هاتفك الذكي ككاميرا CCTV. أو قم بتحويل هاتفك الذكي إلى جهاز تسوية.

ميزات جوّال مثيرة للاهتمام قد لا تعرفها حتى الآن

1- الرسالة على شاشة القفل

تخيل أنك فقدت هاتفك المحمول وأن الشاشة مقفلة أيضًا بمفتاح رسومي. أنت الوحيد الذي يعرف كلمة المرور، أليس كذلك؟ على الرغم من أنه قد لا يتم إعادة هاتفك المحمول إليك أبدًا، فليس من السيئ أن تبذل قصارى جهدك للعثور عليه. لهذا الغرض، يمكنك استخدام ميزة Android الجديدة وترك رسالة للسارق على شاشة القفل. على سبيل المثال، اكتب إليه لإعادة هاتفك المحمول.

لهذا، تحتاج إلى الانتقال إلى قسم إعدادات الهاتف، وتحديد خيار قفل الشاشة والأمان. ثم حدد خيار توقيع قفل الشاشة، واكتب رقم هاتف بخلاف رقمك أو عنوان بريدك الإلكتروني وهذا كل شيء.

2- خيار إرجاع الهاتف المحمول

إذا لم تكن رسالة قفل الشاشة كافية بالنسبة لك، فقد لا تكون فكرة سيئة استخدام تطبيقات الحماية من السرقة. التطبيقات التي يمكنها التقاط الصور وتنشيط الميكروفون وقفل الهاتف ومسح جميع البيانات الموجودة على الهاتف واستخدام GPS لتحديد مكان الهاتف. أو حتى بعض التطبيقات يمكنها جذب انتباه الأشخاص القريبين من اللصوص من خلال تشغيل صوت مثل جهاز الإنذار ضد السرقة.

3- حفظ ذاكرة الجوال

ذاكرة الهاتف ممتلئة دائمًا، وفي بعض الأحيان يتعين علينا رغماً عنا، حذف ملفات الصور أو الفيديو أو الموسيقى حتى تصبح الذاكرة فارغة. لكن يمكنك منع هذه المشكلة بإجراءات بسيطة. على سبيل المثال، قم بعمل نسخة احتياطية لجميع محتويات ذاكرة الفلاش في هواتف Android على Dropbox. أو حفظ بيانات الفلاش على الكمبيوتر. لكن طريقتنا الموصى بها هي حفظ المعلومات على تطبيق المراسلة Telegram.

يتيح لك Telegram إرسال جميع الملفات والنصوص والروابط إلى نفسك. هذا يعني أنه يمكنك استخدام هذا التطبيق كمفكرة وذاكرة سحابية.

4- استخدام الهاتف المحمول ككاميرا للمراقبة

باستخدام هاتفك المحمول، يمكنك إنشاء نظام أمان آمن لمنزلك. كيف؟ بمساعدة تطبيق يحتوي على مستشعر حركة، يمكنك تحويل الكاميرا المحمولة إلى كاميرا مراقبة والتقاط صورة لشخص بمجرد وجود شخص في عمق مجال رؤية الكاميرا.

5- كاميرا على لوحة القيادة

يمكنك أيضًا استخدام هاتفك المحمول كجهاز DVR، وهو جهاز تسجيل صور رقمي على لوحة القيادة في السيارة. لهذا الغرض، فقط ضع الكاميرا على لوحة القيادة وهذا كل شيء. بالطبع، يمكنك استخدام تطبيقات DVR الخاصة للحصول على أداء أفضل .

6- الوصول إلى القائمة السحرية

نظرًا لأن الهاتف المحمول أصبح جهازًا متعدد الأغراض في الحياة هذه الأيام، فمن الأفضل استخدام جميع ميزات هاتفك المحمول. لهذا الغرض، يجب أن تذهب إلى قائمة Developer. افتح صفحة الإعدادات، وحدد حول الهاتف وانقر على رقم الموديل 7 مرات. أنت الآن مطور. بمساعدة هذه القائمة، يمكنك التحكم في النشاط العام للهاتف المحمول وجودة استقبال الإشارة ومظهر النظام.

7- استخدام الهواتف المحمولة كأشعة فوق بنفسجية

للحصول على الأشعة فوق البنفسجية، ما عليك سوى شريط لاصق وعلامة زرقاء وهاتف محمول. الصق قطعة من الغراء على وميض الكاميرا، ارسم عليها بعلامة زرقاء. كرر الخطوة الأولى باستخدام قلم التحديد الأرجواني. ثم قم بلصق طبقتين أخريين من الغراء مطلية بالسحر الأرجواني على الطبقتين السفليتين.

8- استخدام الهاتف المحمول كرصيد

تحتوي جميع الهواتف الذكية على مقياس تسارع ومستشعر دوران. وفقًا لذلك، من خلال تنزيل بعض التطبيقات لنظام التشغيل Android أو iOS ، يمكنك تحويل هاتفك المحمول إلى جهاز مستوي واستخدامه لإجراء الإصلاحات في المنزل.

9- إحصائيات مثيرة للاهتمام

هل يعتبرك الناس من حولك مدمنًا للهواتف المحمولة؟ قد لا يكون من السيئ معرفة ما إذا كنت حقًا مدمنًا على استخدام هذا الجهاز أم لا. لهذا الغرض، يمكنك الحصول على المساعدة من الهاتف المحمول نفسه. على الهواتف التي تعمل بنظام iOS، انتقل إلى الإعدادات، في قسم البطارية، انقر فوق خيار آخر 7 أيام. تظهر قائمة التطبيقات الأكثر استخدامًا هنا.

ومع ذلك، في هواتف Android، تحتاج إلى تثبيت تطبيق مثل Instant للحصول على إحصائيات استخدام برامج الهاتف.

10- وضع أحادي اللون

إذا كنت ترغب في حفظ بطارية هاتفك المحمول وبصرك، فقد لا يكون من السيئ استخدام الوضع أحادي اللون لهاتفك المحمول. لهذا الغرض، انتقل إلى القائمة السحرية للمطورين (الموضحة أعلاه) وابحث عن خيار محاكاة الشذوذ وانتقل إلى الوضع أحادي اللون. في هذه الحالة ستكون جميع محتويات الموبايل بالأسود والأبيض.