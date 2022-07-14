روسيا.. الكشف عن موعد إنتاج سيارات Evolute الكهربائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 يوليو 2022 10:25 صباحاً - أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الصناعة والتجارة الروسية، أن إنتاج السيارات الكهربائية الروسية Evolute سيبدأ في سبتمبر المقبل، على أن يتم طرح السيارات في السوق للبيع في الشهر نفسه.

وذكرت الخدمة الصحفية أن السيارة الكهربائية الجديدة ستشارك في برامج أطلقتها الحكومة لدعم صناعة السيارات في روسيا.

وقالت إن السيارة ستشارك في برنامج "ليزينغ السيارات" (قـرض الايجار المالي)، وبرامج القروض الميسرة، حيث يتم تقديم خصم بنسبة 35% على أن لا تزيد قيمة الخصم عن 925 ألف روبل.

وEvolute هي سيارة كهربائية روسية سيتم إنتاجها في مصنع في مدينة ليبيتسك الروسية، وبحسب خصائصها فإن السيارة تشبه السيارة الكهربائية الصينية "سوكون SF5".

ومن المخطط إنتاج أكثر من 242 ألف سيارة، وسيتطلب المشروع استثمارات بأكثر من 13 مليار روبل (حوالي 224 مليون دولار).