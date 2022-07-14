نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار كيا سبورتاج 2022 في مصر جميع الفئات بعد الارتفاع في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسعار كيا سبورتاج 2022 يبحث عدد كبير من الأشخاص المهتمون بعالم السيارات عن سعر سيارات كيا سبورتاج 2022 في مصر والسعودية وذلك بعد الزيادة الأخيرة في فئات كيا سبورتاج وننقل لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني كافة التفاصيل المتعلقة بالأسعار الجديدة مع نبذة بسيطة عن كل سيارة والمواصفات الخاصة بها.
أسعار كيا سبورتاج 2022
كيا سبورتاج 2022:
تستهلك هذه السيارة المميزة متوسط وقود 6.7 لتر من الوقود وذلك عندما تتحرك لمسافة 100 كيلو متر، ويمكنك التحرك من وضع السكون وتصل الي سرعة 100 كيلو متر في الساعة في غضون وقت 11 ثانية وهو وقت جيد جداً مما جعلها من السيارات الرائعة الشائعة والتي يبحث الكثير من الأشخاص عن سعرها في مصر والسعودية بشكل يومي.
شهدت السيارة الكثير من التحسينات المختلفة في الفترة الأخيرة كما ان الشركة قامت بالعديد من التحسينات البسيطة والمتواضعة في التصميم الخاص بها وأيضا التحسينات التقنية لكي تصبح القيادة والتحكم أفضل وتوفر الراحة اثناء القيادة والجلوس بها، ولكن بالتأكيد هناك بعض العيوب الشائعة وأبرزها انها لا توفر حل اقتصادي في استهلاك الوقود أو مساحة الشحن.
سعر كيا سبورتاج 2022 في مصر اليوم
بالتأكيد هناك العديد من المنافسين الذين تفوقوا علي كيا سبورتاج حيث قاموا بتوفير الكثير من المميزات وأيضا تحسينات في التصميم وبسعر متقارب جداً، ومن أبرز هؤلاء المنافسين Honda CR-V وأيضا Toyota RAV4 ولكن علي الرغم من ذلك فهناك الكثير يفضلون سيارة سبورتاج لكونها توفر مقعد خلفي جيد وواسع علي حساب مساحة التخزين بكل تأكيد، وأيضا الميزانية الخاصة بها قد تناسبك اكثر من باقي المنافسين الاخرين.
بعد التعديلات والارتفاع الأخير في سعر كيا سبورتاج 2022 جاءت الأسعار الجديدة في مصر كالتالي:
- سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 الفئة الاولي اليوم في مصر بسعر 534.900 الف جنية بعدما كان سعرها حوالي 494.900 الف جنية.
- سعر الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج 2022 بسعر 589.900 الف جنية بدلاً من سعر 544.900 الف جنية.
- بعد الارتفاع الأخير أصبحت أسعار كيا سبورتاج 2022 في مصر الفئة الثالثة بقدر 634.900 الف جنية بعدما كان سعرها 584.900 الف جنية.
- سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 الفئة الرابعة في مصر اليوم قدرها 684.900 الف جنية بعدما كان سعرها 629.900 الف جنية.
- سجلت أسعار الفئة الخامسة من سيارة كيا سبورتاج 2022 في مصر نحو 699.900 الف جنية بعدما كان سعرها 639.900 جنية.
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