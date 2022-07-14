طريقة تثبيت لعبة فوتبول بيس PES الإصدار الجديد ومميزاته

لعبة فوتبول بيس لعبة إلكترونية شهيرة جدًا، وهي من ألعاب كرة القدم الرائعة والتي أصبح يفضلها الكثير من الشباب محبي ألعاب كرة القدم الإلكترونية، والتي يتم تحميلها على الهواتف المحمولة، ويمكن تشغيلها ولعبها في أي وقت ممكن، كما تكون من أكثر الألعاب المسلية في أوقات فراغ اللاعبين الذين تكون ميولهم لألعاب كرة القدم، وتعمل الشركة المسئولة عن هذه اللعبة والتي قامت بإنشائها بعمل مجموعة من التعديلات على فترات قصيرة، وذلك حتى تناسب هذه اللعبة جميع الفئات العمرية، كما يمكن تحميل اللعبة وتشغيلها، كما نستطيع تحديث اللعبة في أي وقت يتوفر به التحديث، ومن أحدث التعديلات إمكانية مشاركة الأقارب أو الأصدقاء في الاستمتاع باللعب معهم، وهذه اللعبة من الألعاب التي تم إصدارها منذ فترة قصيرة، ويريد الأشخاص معرفة طريقة تثبيتها، وما هي مميزات هذه اللعبة.

طريقة تثبيت لعبة فوتبول بيس الإصدار الجديد

تم توفير اللعبة على عدد كبير من المواقع الخاصة بتحميل الألعاب، وذلك بسبب اهتمام الكثير من الشباب بهذه اللعبة، ولكن الطريقة الرسمية التي يتم من خلالها تحميل اللعبة هي:

فتح جوجل بلاي Google play على الهاتف المحمول.

من خلال البحث قم بكتابة تحميل لعبة فوتبول بيس Football PES الإصدار الجديد.

ثم اضغط على البحث، وستظهر لك النتائج، قم بالضغط على كلمة تثبيت install، وبعد ذلك قم بالموافقة على الشروط.

انتظر حتى يتم تحميل اللعبة، وسيتم تثبيتها، بعد ذلك يمكنك تشغيلها واللعب عليها في أي وقت وذلك دون حاجتك الى اتصالك بالإنترنت، حيث هي من الألعاب التي يتم تشغيلها دون اتصال بالإنترنت.

مميزات لعبة فوتبول بيس

تعمل الشركة على إضافة مجموعة من المميزات، وهذا الاصدار به مميزات كثيرة منها: