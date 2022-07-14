كيف احصل علي جوال من موبايلي بالتقسيط؟ الشروط والمستندات المطلوبة

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يتسأل المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية عن أحدث العروض التي تقدمها شركة موبايلي الخاصة بتقسيط أجهزة الجوالات الحديثة على رأسهم جهاز آيفون ١٣، لذلك كثيراً ما نواجه تساؤل كيف احصل على جوال من موبايلي بالتقسيط؟ وماهي شروط الحصول على تلك الخدمات.
شروط تقسيط جوال من شركة موبايلي
يتمكن جميع العملاء من الاستفادة من خدمة تقسيط الجوال عبر شركة موبايلي وذلك عند توافر شروط التقسيط التي نصت عليها الشركة، وتلك الشروط هي:
- يشترط أن يكون للعميل خط جوال تابع للشركة ومقيد باسمه.
- يشترط أن يكون العميل مؤهل للحصول على خدمة تقسيط الجوال وسوف يتم مراجعة أهلية الاستحقاق عبر شركة سمة.
- لن يتم السماح بضم خطة تقسيط إضافية في حال وجود خطة تقسيط متاحة بالفعل.
- يتم عقد اتفاق بين الشركة والعميل يتعهد العميل من خلاله بسداد جميع الأقساط خلال المدة المحددة.
- في حالة رغبة العميل في إلغاء العقد المتفق عليه فإنه يتحمل تكلفة الجوال كاملة مضاف إليها قيمة الضريبة المضافة.
أهلية تقسيط الأجهزة من شركة موبايلي
لكي يتم السماح لأي عميل بالحصول على خدمة تقسيط الجوال من موبايلي يتوجب الأمر أولاً معرفة استحقاق العميل للحصول على تلك الخدمة أم لا، ويتم ذلك من خلال إرسال رسالة نصية إلى شركة موبايلي على الرقم ١١٠٠ ومحتوى الرسالة ١٢٢٢ حيث تقوم إدارة شركة موبايلي بمراجعة الطلب المقدم ومعرفة استحقاق العميل للحصول على خدمة تقسيط الأجهزة من موبايلي ثم الرد والتواصل من خلال الرسائل النصية القصيرة لتوضيح قبول طلب التقسيط المقدم أم رفضه وكذلك كافة تفاصيل العروض الخاصة برقم العميل.
خطوات التسجيل لخدمة تقسيط الأجهزة من شركة موبايلي
هناك عدة طرق يتم اتباعها بدقة حتى يتم نجاح التسجيل للحصول على خدمة تقسيط الجوالات، وتلك الخطوات هي:
- فتح الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة موبايلي.
- تسجيل بيانات الدخول الخاصة بالعميل.
- النقر على أيقونة الجوالات من قائمة المشتريات.
- تحديد نوع الجوال الذي يرغب الشخص في شراءه.
- تحديد مساحة ولون الهاتف المطلوب.
- اتباع كافة تعليمات الموقع الإلكتروني حتى تمام الشراء.
- اختيار العرض الأنسب للعميل من حيث مدة السداد وشروط السداد وقيمة القسط الشهري.
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