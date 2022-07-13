خطوات تنزيل لعبة بيس 2022 pes mobile وتحديث أي فوتبول efootball لمستخدمي أندرويد وأيفون

طريقة تنزيل لعبه أي فوتبول بيس، لعبة إي فوتبول بيس 2022 من الألعاب الرياضية ذات التعليق العربي التي يزداد البحث عنها من قبل هواة لعب كرة القدم على شبكة الانترنت، وهذا لأن اللعبة تتميز بوجود محاكاة واقعية للعبة كرة القدم على أرض الواقع، واستطاعت اللعبة أن تحقق نجاحاً كبيراً في وقت قليل خاصةً بعدما تم الإعلان عنها لأول مرة في عام 1998 ميلادياً بواسطة كونامي اليابانية ومنذ هذا الوقت لاقت اللعبة نجاح كبير حتى استطاعت أن تدخل في منافسة قوية مع لعبة فيفا، فبعد ذلك تظهر لعبة دريم ليج سوكر 2022 لتظل الثلاث ألعاب القمة على ألعاب كرة القدم مع الاختلاف في التصنيف بينهم.

طريقة تحميل إي فوتبول بيس 2022 للموبيل ومتطلبات التشغيل

بالنسبة لطريقة تحميل لعبة إي فوتبول بيس 2022 على الهاتف المحمول فهي من أسهل الطرق التي تتم بالخطوات السهلة التالية:

في البداية يجب أن يتأكد المستخدم من توصيل الهاتف المحمول بشبكة انترنت قوية سواء أكان يستخدم الواي فاي أو بيانات الهاتف.

بعد ذلك يدخل اللاعب على متجر جوجل بلاي على الهاتف المحمول الذي يعمل بنظام الأندرويد، وإذا كان أيفون يدخل على آبل ستور.

ثم يقوم اللاعب بكتابة اسم اللعبة في خانة البحث أعلى المتجر (efootball pes 2022).

بعد ذلك يضغط اللاعب على تثبيت التي تظهر بجانب اللعبة حتى يتم تحميل اللعبة بشكل مجاني دون دفع أموال.

بعد تحميل اللعبة بشكل كامل يتم فتح اللعبة، ثم يقوم اللاعب بكتابة: اسمه، البريد الإلكتروني الخاص به حتى يستقبل أي تحديثات في اللعبة.

أهم مميزات لعبة efootball pes 2022

توجد في اللعبة بعض المميزات التي جعلتها من أشهر ألعاب كرة القدم الإلكترونية، ومن ضمن المميزات كما يلي: