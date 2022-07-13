نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات Motorola Moto G 42 وسعره في مكتبة جرير في المقال التالي

يعتبر جهاز Motorola moto G 42 من الأجهزة المتوسطة من حيث الفئة السعرية ولكن على الرغم من ذلك يتمتع بالعديد والعديد من المميزات الأكثر من رائعة والتي جعلت هذا الهاتف متميز مقارنة بالهواتف الأخرى التي توجد من ضمن المجموعة، فهنا نوضح لكم متابعين موقع ثقفني مواصفات الجهاز والمزايا والسعر المتوفر في مكتبة جرير. مواصفات Motorola Moto G 42 الشاشة من نوع أموليد FHD.

حجم الشاشة ٦.٤ بوصة .

كاميرا خلفية ثلاثة مختلفة الدقة وفتحة العدسة وتأني مدعمه بوجود فلاش من LED.

الكاميرا الأمامية ١٦ ميجا بيكسل فتحة عدسة ٢.٢ f.

تركيب شريحتي اتصالات.

مستشعر بصمة مدعمة في الهاتف وبشكل محدد في زر التشغيل.

معالج كوالكوم سناب دراغون ٦٨٠ ثماني النواة.

نظام تشغيل الجهاز أند رويد ١٢.

يأتي الجهاز بذاكرة ١٢٨ جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية ٦ ميغابايت رام.

بطارية سعتها كبيرة ٥٠٠٠ ملي أمبير مما يضمن استمرار عمل الجهاز لأطول فترة ممكنة على الرغم من استخدامه بكثرة.

الجهاز يأني داعم للشحن السريع بقوة ٢٠ وات. مزايا جوال Motorola Moto G 42 الجهاز يأتي داعم لتركيب كارت ذاكرة إضافية ميموري.

يأتي الجهاز بوجود فتحة من نوع ٣.٥ مللي وهى خاصة بتركيب سماعات الأذن.

يوجد به سماعات ستيريو ذات صوت قوي.

متاح من خلاله تشغيل راديو fm.

سعر هاتف Motorola Moto G 42 في مكتبة جرير يبلغ سعر النسخة ١٢٨ جيجا بايت و٨ رام ٨٩٩ ريال سعودي.

عيوب جهاز Motorola Moto G 42 الهيكل الخارجي للجهاز بأكمله من مادة البلاستيك.

الشاشة توجد بها حافة سفلية كبيرة فضلا على أن معدل تحديث الشاشة ليس مثل باقي الأجهزة التي توجد في نفس الفئة السعرية ٩٠ هرتز أو حتى ١٢٠ هرتز بل هي أقل من ذلك.

على الرغم من أن المعالج سناب دراغون ٦٨٠ والذي يحقق للجهاز استخدام رائع خلال الاستخدام العادي واليومي ولكن على الرغم من ذلك هذا المعالج لا يضمن للجهاز أداء يضل إلى درجة المتوسط مثل ألعاب الفيديو الشهيرة مثل بابجي بل هو أقل من المتوسط بكثير من حيث المستوي. عمر شويل - جدة مواصفات Motorola Moto G 42 وسعره في مكتبة جرير - ثقفني

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