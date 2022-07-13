طريقة تحميل Minecraft ماين كرافت للموبيل اندرويد وايفون تحديث 2022

Minecraft ماين كرافت واحدة من الألعاب التي تناسب جميع الفئات العمرية بداية من المراهقين والشباب والكبار أيضا لما تهدف إلية من تنمية المهارات والأبداع وقد أعتمدت اللعبة علي لغة الجافا في البرمجة الأساسية وهي من تطوير أحد مبرمجين أن الألعاب السويدي الجنسية وتم الإعلان عنها في عام 1999 وحصلت اللعبة علي شعبية كبيرة منذ ذلك الوقت مما جعل شركة مايكروسوفت تسعي من أجل شراء حقوق نشر وتطوير اللعبة إلي أن نجحت في ذلك عام 2014 مما جعلها تحقق أعلي مبيعات في التاريخ بمبيعات تجاوزت أثبين مليار دولار أمريكي ونتعرف الآن علي أهم مميزات وعيوب اللعبة وطريقة تحميل ماين كرافت علي الموبيل والمواصفات المطلوبة للتشغيل.

عيوب Minecraft

على الرغم من المزايا العديد التي تقدمها اللعبة إلا أنه لا تخلو من العيوب تمامًا، ويعد من أبرز تلك العيوب:

قد تتسبب الإدمان عليها وبالتالي ينتعد الأطفال عن التواصل مع المجتمع المحيط.

تنمية بعض السلوك السيئة مثل البلطجة والتنمر والسرقة.

قد تحتوي على محتويات ومواصيع غير لائقة بالأطفال.

متطلبات تشغيل ماين كرافت للكمبيوتر

حتى تتمكن من الاستمتاع باللعبة على جهاز الكمبيوتر الشخصي يجب أن تمتلك الحد الأدنى من متطلبات التشغيل، وتتمثل تلك المتطلبات في:

وحدة معالجة مركزية: Intel Core i3-3210 وما يعادله.

ذاكرة وصول عشوائي: 4 جيجا بايت.

نظام تشغيل: ويندوز 7 والإصدارات الأحدث.

محرك الأقراص الثابتة: 1 جيجا بايت.

معالجة رسومات مدمجة: سلسلة (AMD Radeon R5) أو (Intel HD Graphics 4000).

تحميل Minecraft للموبيل