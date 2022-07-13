نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشحن الآن.. شحن شدات ببجي PUPG 2022 عن طريق ID احصلي علي 7000 شدة يوميا في المقال التالي
تعد لعبة ببجي من الألعاب المهمة جدا الوي يركز عليها الكثير من الفتيات والشباب حيث أصبح لها جماهيرية كبيرة في الوطن العربي فهي تنقل اللاعب من وحالته الواقعية إلى حالة أخرى داخل اللعبة، يمكن من خلالها الحصول على كثير من المميزات داخل اللعبة، وتتكاثر كل يوم عدد اللاعبين مثل هذه اللعبة ومن يلعبها يعر ف حقيقة شحن شدات ببجي فيجب عليه أن يشحنها دائما فعن طريق شحنها يحصل على الكثير من المميزات مثل الانتقال ن مستوى إلى أخر بسرعة كبيرة، تمنحه القدرة على هزيمة الاعداء والحصول على معدات قتالية جديدة، الحصول على الملابس الجديدة والجواهر النادرة ويتم شحن الشدات بأكثر من طريقة وسوف نوضح طريقة شحنها عن طريق الأي دي من خلال هذا المقال.
شحن شدات ببجي عن طريق الاي دي
عندما نقوم بشحن شدات ببجي تحصل على كثير من الجواهر التي من خلالها يمكن أن ننتقل إلى مستويات جديدة داخل اللعبة ومن غيرها لا نستطيع الفوز والوصول إلى النهاية وعندما نتحدث عن شحن الشدات عن طريق الاي دي يجب علينا أتباع الخطوات التالية..
- يجب على اللاعب الدخول على الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي.
- عليه أن يدخل بريده الإلكتروني واسمه ويتأكد من صحة البيانات.
- عليه أن يختار العلم الخاص ببلده لتسهيل عملية الشحن.
- عليه أن يحدد عدد الجواهر التي يريد شحنها.
- على اللاعب بعد ذلك يختار طريقة الدفع لشحن الجواهر وليكن عن طريقة بطاقة الاي دي.
- ثم يقوم بعد ذلك بالضغط على تأكيد لترسل الجواهر المشحونة إلى اللعبة.
- يقوم اللاعب بعد ذلك بالدخول إلى اللعبة للتأكد من شحن الجواهر بطريقة جيدة.
مميزات شحن شدات ببجي
يعد شحن الشدات والحصول على الجواهر من الأمور الرئيسية داخل اللعبة وسوف نتعرف على المميزات الخاصة بشحنها من خلال النقاط التالية..
- يمكن للاعب أن يهزم الاعداء بسرعة كبيرة داخل اللعبة.
- يمكن أن يحصل على الأسحلة الحديثة والنادرة، الحصول على الجواهر النادرة أيضا.
- يحصل على الملابس النادرة التي لم يلبسها من قبل.
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