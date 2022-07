تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 على قمري نايل سات وعربسات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، يعد البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك محط اهتمام من قبل الكثير من المواطنين من مختلف الدول العربية والأجنبية أيضا، الذين يريدون الاستمتاع بالمحتوى الشيق والمثير لمن يحبون متابعة كل ما هو جديد فى علوم الحيوان والحياة البرية ومشاهدة البرامج الوثائقية العلمية والتاريخية التي تبثها، حيث حرصت القناة منذ إطلاقها على تقديم محتوى هادف وفريد عن غيرها من القنوات الفضائية جعل انجذاب المشاهدين يستمر لها طوال العديد من السنوات، وفى إطار حرصنا على متابعة كل ما يبحث عنه المواطنين نقدم لكم فى هذا المقال التردد الجديد لقناة ناشيونال جيواغرافيك 2022 على الأقمار الصناعية المختلفة لإمكانية متابعتها من إي مكان فى الوطن العربي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022

تحرص إدارة قناة ناشيونال جيوغرافيك دائما على تقديم بث القناة بصورة رائعة وصوت أكثر نقاءاَ منذ أن تم إطلاقها، لذلك تقوم بتغيير التردد من حين إلى أخر من أجل اتباع أحدث التقنيات الخاصة بجودة بث القناة، لذلك نقدم لكم ترددات القناة المختلفة على النايل سات بتقنية الـ HD, SD، والتي جاءت على النحو التالي:

تردد قناة ناشيونال جيواغرفيك 2022 على القمر الصناعى نايل سات HD

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقى

معدل الترميز: 3000

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة ناشيونال جيواغرفيك على النايل سات SD

التردد: 11526

الاستقطاب: أفقى

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

قناة ناشيونال جيوغرافيك

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك أحد القنوات المفتوحة التي تبث من الإمارات تحديدا من مدينة أبو ظبي، والتي تم إطلاقها منذ 13عاماً واكتسبت شعبية كبيرة وأصبحت من أهم القنوات التي يتم بثها فى الشرق الأوسط، حيث تميزت بانفرادها عن رصد كل ما يخص عالم الحيوان سواء فى حياتهم البرية أو البحرية، مع بث الكثير من البرامج التاريخية أو الدينية بشكل وثائقي، ومن أهم ما قدمته هو الفيلم الوثائقي The story of God With Morgan المكون من ستة حلقات والذي كان يتناول بعض القصص الدينية المتعمقة بالخلق والأديان السماوية، وقد حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات عالية.