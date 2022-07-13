نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة مضمون لشحن شدات ببجي بأفضل الأسعار اشحن حتى 18300 شدة في المقال التالي
كما نعرف جميعاً أن لعبة ببجي موبايل من أشهر وأبرز الألعاب التي تنتمي لألعاب الفيديو القتالية فهي تنتشر حول العالم ولها جمهور كبير خاصةً من الشباب والمراهقين، ولهذا تبحث تلك الفئة عن طرق شحن شدات ببجي بكل سهولة وفي نفس الوقت بطريقة مضمونة حتى لا يتعرض اللاعبين لعمليات النصب وسرقة الحساب، ويمكن شحن شدات ببجي باستخدام مواقع شهيرة متخصصة في شحن الشدات، ومن خلال الموقع الرسمي الخاص باللعبة.
أفضل موقع شحن شدات ببجي في العالم العربي
يعد موقع (like card) من أبرز المواقع المتخصصة في شحن شدات ببجي في الوطن العربي، وسبب شهرته أنه موقع آمن وموثق بشكل كبير، ويمكن شحن الشدات من خلاله بأسعار رخيصة باستخدم رقم الآي دي، ويستطيع اللاعبين شحن شدات ببجي عن طريق موقع لايك كارد بالخطوات التالية:
- أول خطوة يدخل اللاعب على موقع لايك كارد بشكل مباشر.
- بعد ذلك يتم تسجيل الدخول باستخدام حساب اللاعب في الموقع.
- يقوم بتحديد الدولة الخاصة باللاعب في الوطن العربي.
- يختار بعد ذلك اللاعب من ضمن الألعاب (لعبة ببجي).
- ثم يكتب اللاعب رقم الآي دي الخاص به في اللعبة.
- ويضيف باقة الشدات التي يريد شحنها للسلة.
- يقوم اللاعب بتحديد الخيار الذي يرغب اللاعب دفع مبلغ الشدات، ويضغط على (اشتري الآن).
شحن شدات ببجي عن طريق الموقع الرسمي
يسمح للاعبي لعبة ببجي موبايل أن يقوموا بمهمة شحن شدات ببجي موبايل 2022 من خلال الدخول على الموقع الرسمي (ميداس باي) بالخطوات التالية:
- أولاً: يتم الدخول على موقع ميداس باي.
- ثم يدخل اللاعب رقم الآي دي في اللعبة.
- ويختار عدد شدات ببجي التي يريدها، ويضغط على شراء الشدات الآن.
- ثم يحدد اللاعب وسيلة دفع مبلغ شدات شحن ببجي.
- ويضغط على أيقونة الدفع الإلكتروني، عن طريق: الفيزا كارد، أو ماستر كارد، أو الدفع باستخدام رصيد الهاتف، أو باستخدام بطاقات جوجل.
- يدخل بعد ذلك البيانات الخاصة بالبطاقة البنكية المصرفية للاعب، ويضغط على (دفع) وسيتم شحن الشدات مباشرةً وتحويلها لحساب اللاعب.
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