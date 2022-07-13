بعد أن تم الإعلان على التحديث الجديد في لعبة ببجي ويتم البحث عنه بشكل متكرر من قبل عشاق لعبة ببجي لمعرفة مختلف تفاصيل التحديث الجديد، التي تعتبر واحدة من أشهر الإلعاب الإلكتروني منذ أن تم إنشائها في عام 2018 وأصبحت الخيار الأول والأفضل بالنسبة إلى المراهقين في الألعاب الإلكترونية الجديدة، ولقد زاد معدل البحث لمعرفة رابط تحميل التحديث الجديد للعبة ببجي 2022 السر العتيق وموعد إصدار التحديث.

رابط تحميل التحديث الجديد للعبة ببجي 2022

سوف يتم إتاحة لعبة ببجي الشهيرة على مختلف المتاجر على البلاي ستور وعلى جوجل بلاي، والتي تتمثل في صعود الأهرام مع الحصول على جوائز ومفاجأت وعروض مميزة، وتتمثل طريقة تحميل التحديث الجديد من لعبة ببجي فيما يلي:

قبل أن تقوم بتحديث لعبة ببجي يجب أن تحرص على التخلص من ملفات تحديث ببجي السابقة على الهاتف، ويتم هذا من خلال الدخول على اللعبة ومن ثم تقوم بإجراء إصلاح كامل للعبة.

ولابد أن تقوم بتغيير البريد الإلكتروني الخاص بك المربوط بمتجر التطبيقات.

كما يجب أن تقوم بحذف الملفات المؤقتة وبناء على ذلك فإن الهاتف قد أصبح متاح لتقوم بتحميل التحديث الجديد به.

يمكن تحميل اللعبة على هواتف الأندرويد من خلال متجر جوجل بلاي .

. كذلك يمكن أن تقوم بتحميل اللعبة عن طريق متجر آب ستور .

. ويمكن أيضًا أن تقوم بتحميل لعبة ببجي للمحاكي من هنا.

أبرز إضافات تحديث ببجي الجديد 2.1

في الإعلان الترويجي الذي يتم الإعلان عليه والذي تطلق شركة ببجي من خلاله بعض مواصفات التحديث الجديد، وهذا جعل اللاعبين في انتظار أن يتم الإعلان على التحديث الجديد، ومن أهم النقاط التي تم الإعلان عنها في التحديث الجديد ما يلي: